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Europei pallavolo, oggi Italia-Slovenia – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Quinto match per l’Italia agli Europei di pallavolo maschili. Oggi, giovedì 17 settembre, la nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, sfida la Slovenia a Modena. L’Italvolley ha vinto tutte e quattro le partite disputate in questa rassegna continentale, contro Svezia, Grecia, Slovacchia e Repubblica Ceca ed è già qualificata agli ottavi di finale. Si comincia alle 21:05. 

Dove vedere Italia-Slovenia? La partita è visibile in diretta tv via satellite sui canali Sky Sport e in streaming su Sky Go, Now, Dazn ed Eurovolley TV. Le partite dell’Italia sono inoltre visibili in diretta tv e in chiaro sui canali Rai e in streaming su RaiPlay. 

Gli ottavi di finale del torneo si disputeranno a Torino, domenica 20 o lunedì 21 settembre. 

 

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