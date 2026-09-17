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Europa League, oggi chi gioca? Le partite di giornata e dove vederle

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna l’Europa League. Oggi, giovedì 17 settembre, tocca alle altre partite della prima giornata della fase campionato della seconda competizione europea per club, con diversi match da non perdere. Su tutti Juventus-Nec, con i bianconeri che ospiteranno a Torino la squadra olandese. In campo anche il Besiktas, che ospiterà in Turchia il Marsiglia in una delle sfide più interessanti della serata. Ecco il programma delle partite e dove vederle in tv e streaming. 

Ecco le partite di oggi, giovedì 17 settembre, in Europa League:  

Alle 18:45
 

Ofi Creta – Hoffenheim  

Levski Sofia – Salisburgo  

Alle 21
 

Besiktas – Marsiglia 

Celtic – Ferencvaros  

Crystal Palace – Lech Poznan  

Viktoria Plzen – Union SG  

Juventus – Nec Nijmegen  

Lillestrom – Torreense  

Real Sociedad – Bournemouth  

Tutte le partite di Europa League in programma oggi saranno visibili in diretta sui canali di Sky Sport. Sfide disponibili anche in streaming su Sky Go e Now. Besiktas-Marsiglia sarà invece trasmessa in chiaro su Tv8.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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