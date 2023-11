Europa League, Atalanta-Sturm Graz 1-0: orobici sempre primi in girone D

(Adnkronos) – Basta un gol del difensore Djimsiti al 50' all'Atalanta per sconfiggere lo Sturm Graz in una partita giocata dalla squadra di Gasperini soprattutto con l'obiettivo di strappare il passaggio diretto al prossimo turno, mantenendo il vantaggio sullo Sporting, secondo in un girone D di Europa League che vede gli orobici in testa con 10 punti. Dopo il pareggio per 2-2 in Austria, la missione dei neroazzurri riesce al Gewiss Stadium mentre alle loro spalle, con 7 punti, restano i portoghesi che si sono imposti all'Alvalade contro il Rakow per 2-1, grazie a due reti su rigore trasformate da Goncalves al 14mo e al 52mo. Gli austriaci sconfitti oggi a Bergamo invece restano a 4 punti mentre i polacchi del Rakow sono ormai matematicamente esclusi da qualsiasi combinazione per il passaggio agli ottavi. Il prossimo turno vedrà proprio la sfida fra le prime due, Atalanta contro Sporting, mentre lo Sturm dovrà vedersela con il Rakow. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

