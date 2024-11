Enzo Paolo Turchi sbotta contro la concorrente, scoppia il caos al Grande Fratello: “Deve mangiarne di polvere”

Enzo Paolo Turchi perde la pazienza al Grande Fratello e si scaglia contro la concorrente, non avevamo mai visto il coreografo tanto furioso.

Da quando è iniziato il Grane Fratello Enzo Paolo Turchi si è sicuramente distinto tra gli altri concorrenti per essere diventato un po’ il mentore nella casa, eppure anche lui può perdere la pazienza ed è quanto accaduto nei confronti della concorrente. Il marito di Carmen Russo ha sbottato contro di lei, una cosa che fino a questo momento non si era davvero mai vista.

Ma le cose a Paolo Turchi proprio non sono piaciute e così non si è riuscito a trattenere e si è scagliato contro di lei. Le sue parole sono state davvero molto forti.

Lo sfogo di Enzo Paolo Turchi, il concorrente ne ha dette di tutti i colori

Enzo Paolo Turchi a quanto pare proprio non riesce a digerire il comportamento di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Il coreografo, che fino a questo momento era stato sicuramente più “diplomatico”, adesso ha letteralmente perso la pazienza e ha detto cose molto forti, in particolare contro l’ex velina di Striscia la Notizia.

Stava parlando con Luca quando gli ha confidato cosa pensa di Lorenzo e Shaila: “Si vogliono prendere il controllo della casa. Lei prende il mio posto e lui il tuo”. Secondo Enzo Paolo Lorenzo starebbe mirando a prendere il posto dell’attore, che in casa rappresenta un po’ un perno per gli altri concorrenti, mentre Shaila vorrebbe prendere il suo posto nelle lezioni di danza.

Ed è qui che non ci ha visto più e sulla concorrente ha detto: “Ma lei ne deve mangiare di polvere prima di poter parlare di danza“. Intendendo con queste parole che dall’alto della sua esperienza ha molto più competenza dell’ex ballerina di Amici. Secondo Paolo turchi i due concorrenti sarebbero tornati dalla Spagna con quest’idea ben precisa e starebbero proprio mettendo in atto un piano.

A detta sua gli altri concorrenti, credendo che Lorenzo e Shaila siano molto forti, andrebbero dietro a loro in ogni cosa. Enzo Paolo ha anche detto all’attore che non si lascerà assolutamente intimorire dal loro gioco e Luca a sua volta gli ha risposto dicendo che, se dovesse essere davvero così, sarà divertente vederli fallire. Nuove antipatie, dunque, stanno nascendo nella casa e come capita spesso, potrebbero derivarne interessanti dinamiche, come confronti in diretta, liti e altre cose del genere.