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Energia, inaugurato nuovo punto vendita E.On a Copparo, nel ferrarese

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Giugno 2026
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(Adnkronos) – In un contesto caratterizzato da incertezza e da una crescente esigenza di consapevolezza nella gestione dell’energia, E.On, tra i principali operatori del settore in Italia, consolida la propria presenza sul territorio attraverso l’apertura di un nuovo punto vendita a Copparo (Fe). Lo spazio nasce con l’obiettivo di fornire assistenza diretta e consulenza personalizzata, accompagnando famiglie e imprese nella scelta delle soluzioni energetiche più sostenibili, efficienti e orientate al risparmio. Nel punto vendita sarà possibile ricevere informazioni e assistenza su un’ampia gamma di soluzioni: dalle offerte luce e gas agli impianti fotovoltaici su misura, fino ai servizi per il riscaldamento e il raffrescamento e alle proposte dedicate alla ricarica dei veicoli elettrici. 

Il nuovo spazio è stato inaugurato oggi, venerdì 26 giugno alla presenza dei rappresentati istituzionali del Comune di Copparo, a conferma della volontà di E.On di consolidare un dialogo costante e costruttivo con la comunità e le istituzioni locali.Durante l’evento è stata presentata anche una guida pratica alla bolletta: uno strumento pensato per facilitare la comprensione delle voci di spesa e dei consumi energetici, offrendo ai cittadini un supporto concreto nella gestione quotidiana dele utenze. Per E.On, gli spazi fisici rappresentano un elemento fondamentale nel rapporto con i clienti: luoghi dedicati al confronto diretto, all’ascolto e all’assistenza, in cui ricevere informazioni chiare sui propri consumi energetici e orientarsi tra le diverse soluzioni disponibili. 

 

 

In collaborazione con il partner FT Energy, E.On è presente ormai da 20 anni sul territorio di Ferrara e, nella provincia, è attiva anche a Lido degli Estensi, Ferrara e Cento, confermando la propria vicinanza alle comunità locali. Accanto al nuovo punto di piazza del Popolo 6/B, l’azienda mette a disposizione numerosi strumenti di contatto, tra cui il call center, l’Area Riservata sul sito e l’App E.On. Quest’ultima consente non solo di gestire contratti, leggere bollette, effettuare pagamenti e inviare autoletture, ma anche di monitorare i propri consumi in modo semplice, permettendo agli utenti di avere maggiore consapevolezza e controllo delle proprie abitudini energetiche. 

“Con l’apertura del nuovo Punto di Copparo vogliamo consolidare la nostra presenza sul territorio e rendere il rapporto con i cittadini ancora più diretto e accessibile. Il nostro obiettivo è offrire un supporto concreto e continuativo, basato su ascolto, consulenza personalizzata e vicinanza reale ai bisogni di famiglie e imprese. La transizione energetica, per essere davvero efficace, deve essere comprensibile e alla portata di tutti. Investire in una rete di presidi locali significa proprio questo: accompagnare le comunità in un percorso di cambiamento che unisce sostenibilità, efficienza e risparmio, rafforzando nel tempo un rapporto di fiducia stabile e duraturo” ha commentato Annette Peters, Chief Commercial Officer e Board Member di E.On Italia. Con questa nuova apertura, E.On conferma il proprio impegno nel promuovere un uso più consapevole dell’energia, supportando cittadini e imprese nel migliorare l’efficienza dei propri consumi, ridurre la spesa energetica e contribuire attivamente alla transizione energetica. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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