Energia, Graditi (Enea): “Con Assogasliquidi a lavoro per decarbonizzare trasporti”

(Adnkronos) – Il protocollo d'intesa sottoscritto tra Enea e Assogasliquidi "ha come obiettivo quello di attivare iniziative comuni che guardano la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico con il fine di industrializzare delle soluzioni che possono affacciarsi al mercato e contribuire alla decarbonizzazione dei trasporti". Lo afferma Giorgio Graditi, direttore generale Enea, in occasione della Lpg Week, il principale evento mondiale sul Gpl organizzato ogni anno dalla World Lpg Association e dalla Liquid Gas Europe. Il tema, spiega Graditi, "è quello dei biocombustibili e dei biocarbonanti rinnovabili, quindi soluzioni low carbon che consentono di decarbonizzare il settore dei trasporti". Secondo il direttore generale Enea "serve affrontare il tema guardando all'intero ciclo di vita in modo tale da correttamente valutare e pesare quelle che sono le emissioni inquinanti associate alle varie soluzioni". Ma servono anche "dei meccanismi incentivanti che siano in grado di favorire lo sviluppo di queste tecnologie che hanno ancora bisogno sicuramente di ricerca e processi legati all'industrializzazione". L'accordo, dunque, conclude Graditi, "ha come obiettivo quello di mettere a sistema esperienze, competenze e conoscenze che provengono da due mondi diversi, ma che devono necessariamente collaborare tra loro, ovvero il mondo della ricerca, ma soprattutto il mondo degli utilizzatori, coloro che fanno i prodotti e coloro che conoscono il mercato e hanno una consapevolezza piena delle istanze e delle esigenze". —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

