Energia, Arzà (Assogasliquidi): “Gpl soluzione già disponibile per decarbonizzare”

(Adnkronos) – La Lpg week “è l'occasione per condividere gli studi che sono stati fatti per dimostrare come da subito il Gpl sia una soluzione capace di decarbonizzare i nostri consumi di energia”. Lo afferma Andrea Arzà, presidente di Assogasliquidi-Federchimica che al Nuovo Centro Congressi di Roma, la Nuvola ospita la Lpg Week, il principale evento mondiale sul Gpl organizzato ogni anno dalla World Lpg Association e dalla Liquid Gas Europe. Inoltre, l’appuntamento “è l'occasione per indicare il percorso che l'industria dovrà fare nel prossimo futuro con la produzione di nuove molecole capaci di non avere più una fonte fossile nel prodotto che distribuiamo ogni giorno sul mercato sia per i consumi delle automobili che per quelli dei cittadini nelle loro abitazioni o nelle industrie”. Sulla filiera del Gpl “il governo ci ha dato dei segnali positivi, soprattutto dimostrandosi aperto a mettere in discussione quello che in Europa è stato già deciso, ovvero il bando dei motori termici nel settore del trasporto privato e a combattere altre minacce che ci sono all'orizzonte legate all'eco design e in modo particolare all'utilizzo delle apparecchiature per il riscaldamento nell'ambiente domestico”. Le posizioni del governo, sottolinea Arzà, “ci fanno ben sperare. Confidiamo che forti dei risultati tecnici e scientifici dei nostri studi e insieme all'azione del governo, riusciremo a convincere le istituzioni europee a una revisione profonda delle norme che sono state emanate”. Sappiamo che per la qualità dell'aria “il Gpl rappresenta la migliore energia disponibile insieme al gas naturale. Per il bene delle nostre città e soprattutto della salute dei cittadini un maggior uso del Gpl sia come carburante che come combustibile nelle aree off-grid è la ricetta migliore” conclude Arzà. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...