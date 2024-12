Endless Love, Mediaset ha deciso, quando andrà in onda il gran finale: la data

Endless Love, Mediaset ha deciso, quando andrà in onda il gran finale della soap che sta conquistando il pubblico: la data

L’attesa sta per terminare per i numerosi fan di “Endless Love”, la serie turca che ha saputo conquistare il cuore degli italiani grazie alle appassionanti vicende dei suoi protagonisti, Kemal e Nihan. Dopo aver tenuto incollati allo schermo milioni di spettatori, si avvicina ormai il momento del commovente addio alla soap opera che ha segnato un’epoca nel panorama televisivo di Canale 5.

La seconda e ultima stagione della serie si appresta a concludere il suo viaggio emotivo nel daytime pomeridiano e serale di Canale 5. La pausa natalizia ha solo temporaneamente interrotto l’appuntamento con le vicissitudini dei personaggi amati dal pubblico, ma è ufficiale: dopo le festività, “Endless Love” tornerà a far battere i cuori degli italiani.

Endeless Love, un successo che continua

A partire dal 7 gennaio, infatti, gli episodi riprenderanno la loro regolare messa in onda in prima visione assoluta. Gli appassionati potranno seguire le puntate finali sia nei consueti slot del daytime feriale sia durante il weekend. Inoltre, a partire da giovedì 9 gennaio, la soap opera troverà spazio anche nella fascia prime time di Canale 5.

Il gran finale è previsto per le prime settimane di febbraio 2025. Una scelta non casuale quella della rete televisiva: come già accaduto con altre produzioni di successo come “Terra amara”, anche l’ultima puntata di “Endless Love” verrà trasmessa in prima serata per permettere al vasto pubblico della serie turca di assistere insieme all’epilogo delle avventure dei suoi beniamini.

Il successo della soap opera non è stato un caso isolato. Con più di 2,5 milioni di spettatori che hanno seguito gli episodi in prima serata e uno share che oscilla tra il 13% e il 15%, raggiungendo picchi del 17%, “Endless Love” si è confermata una delle serie più amate dagli italiani. Anche gli speciali del fine settimana hanno ottenuto ottimi risultati in termini d’ascolto con una media del 22% di share.

Ma cosa attende i telespettatori nel gran finale? Le anticipazioni rivelano un epilogo drammatico per Kemal e Nihan. Nonostante l’amore profondo che li lega, i due protagonisti dovranno affrontare ostacoli insormontabili fino all’ultimo momento della loro storia.

Emir continuerà a rappresentare una minaccia costante per la coppia: mosso dall’invidia verso la felicità altrui cercherà fino all’estremo tentativo disperato di separarli definitivamente rapendo Nihan e conducendola su un campo minato dove rischierà la vita stessa.

Sarà Kemal a compiere l’estremo sacrificio nell’intento disperato salvare l’amore della sua vita; nella puntata conclusiva sacrificherà se stesso per salvare Nihan dalla morte certa dimostrando così fino all’ultimo respiro quanto possa essere potente ed eterno l’amore vero.