Elon Musk ad Atreju? Spunta il nome di ‘mr X’ per la festa di Fratelli d’Italia

(Adnkronos) – C'è un solo 'mister X' e il suo nome è Elon Musk. Sarebbe proprio il patron di Tesla e proprietario di Twitter (poi ribattezzato X, appunto) il misterioso superospite atteso sabato 16 dicembre ad 'Atreju', la festa di Fratelli d'Italia in programma a Castel Sant'Angelo dal 14 al 17 dicembre. Il suo nome, insieme a quello del premier britannico Rishi Sunak, era indicato dai rumors come una delle possibili sorprese. E molto probabilmente – anche se dagli organizzatori non arriva conferma – sarà proprio Musk il super ospite della tradizionale kermesse organizzata dal partito di Giorgia Meloni, che dovrebbe intervenire sabato, intervistato dal giornalista Nicola Porro. A giugno l'imprenditore era stato in visita in Italia e aveva incontrato la premier Meloni a Palazzo Chigi: un incontro di un'ora e mezza che ha avuto tra i temi principali la natalità e l'intelligenza artificiale. Il primo ministro inglese Sunak, invece, dovrebbe essere uno degli altri nomi internazionali dell'evento, il cui programma è stato presentato ieri in conferenza stampa a Via della Scrofa. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

