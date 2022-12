Elisabetta Gregoraci a Calabria Straordinaria per Senstation on Ice

“Calabria Straordinaria, tra cinema, cultura e promozione del territorio”, è il titolo dell’incontro che si è svolto ieri a Milano nell’ambito delle iniziative in calendario di SenStation on Ice, l’hub di promozione turistica realizzato da Grandi Stazioni Retail, di cui la Regione Calabria è main partner.

All’incontro tematico hanno preso parte il Commissario Straordinario della Fondazione Calabria Film Commission Anton Giulio Grande, lo sceneggiatore Nicola Guaglianone, il regista Mimmo Calopresti (che è intervenuto con un video messaggio da Roma), il giornalista e critico cinematografico Valerio Caprara.

Nella giornata sono stati proiettati i 5 “48 ore in Calabria”, video realizzati da Lonely Planet, inoltre i video sui servizi forniti dalla Calabria Film Commission e sulla lunga sequenza di Festival e Rassegne che si è conclusa nei giorni scorsi.

Quindi la presentazione del cortometraggio dal titolo “Verso sud”, per la regia di Giacomo Triglia, con Elisabetta Gregoraci, (entrambi presenti all’incontro di Milano) con la musica di Di Martino, uno dei cantautori più apprezzati della scena italiana. Il corto è stato realizzato nell’ambito del progetto Calabria Straordinaria Regione Calabria Dipartimento Turismo – Marketing territoriale e Fondazione Calabria Film Commission). “Verso sud” è un prodotto d’autore, non un video promozionale della Calabria, un corto che narra, on the road, un particolare punto di vista su un luogo della contemporaneità, per un turismo a più dimensioni, non solo paesaggistico, ma anche di percorsi della storia e della cultura. Un luogo che non ti aspetti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...