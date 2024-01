Elezioni Taiwan, urne aperte: Cina invia 8 jet e 6 navi militari

(Adnkronos) – Urne aperte a Taiwan per le elezioni legislative e presidenziali finalizzate a scegliere il successore di Tsai Ing-wen. A votare negli oltre 18mila seggi saranno 19,3 milioni di elettori per elezioni che potrebbero ridefinire i rapporti tra Taipei e Pechino. Intanto la Cina ha inviato attorno all'isola otto jet e sei navi militari, come denuncia il ministero della Difesa di Taiwan. Anche due palloni spia cinesi sono stati inviati sullo Stretto di Taiwan, aggiunge. Pechino ha inoltre bloccato sulla piattaforma di social media Weibo l'hashtag ''elezioni in Taiwan''. Lo scrive Economic Times. Il blocco è stato disposto dopo che l'hashtag è diventato tra quelli di maggiore tendenza dopo l'apertua delle urne sull'isola. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

