Eleonora Abbagnato e Silvia Toffanin crollano in diretta: fiumi di lacrime per un messaggio

Eleonora Abbagnato e Silvia Toffanin crollano a Verissimo: a causa di un messaggio, fiumi di lacrime in studio. Ecco cos’è successo.

Eleonora Abbagnato crolla nello studio di Verissimo durante l’intervista rilasciata a Silvia Toffanin nella puntata del 3 novembre 2024. Con la grandissima ballerina, a crollare, è stata anche la padrona di casa che non è riuscita a resistere alle grandi emozioni che le ha trasmesso la Abbagnato e, soprattutto, il racconto del suo rapporto con Lucrezia e Ginevra, le figlie che il marito Federico Balzaretti ha avuto da una precedente relazione.

Quando Balzaretti e la Abbagnato si sono conosciuti, l’ex calciatore le ha detto subito di essere papà di due bambine di cui si è sempre occupato. Vedere Balzaretti papà, alle prese con due bimbe, ha fatto crollare il muro del cuore della Abbagnato che, nel momento in cui ha deciso di amare l’ex calciatore, ha accolto nella propria vita anche Lucrezia e Ginevra.

Eleonora Abbagnato e le parole delle figlie del marito Federico Balzaretti

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti hanno due figli, Julkia e Gabriel, ma l’ex calciatore, prima di coronare il suo amore con la Abbagnato con la nascita dei due figli, aveva già vissuto l’esperienza della paternità con Lucrezia e Ginevra che erano ancora molto piccole quando la Abbagnato è entrata nelle loro vite. A crescerle, insieme al papà, è stata proprio Eleonora che è riuscita ad instaurare un rapporto di stime e di profondo affetto.

Oggi, Ginevra e Lucrezia sono cresciute ma hanno voluto dimostrare tutto il loro amore alla Abbagnato attraverso un messaggio trasmesso nel corso dell’intervista rilasciata a Verissimo.

“Mi sono presa cura di Lucrezia e Ginevra come se fossero mie figlie”, afferma la ballerina e insegnante di danza. “Io ero libera, in piena carriera. Mia mamma non era molto d’accordo, ma ho capito subito che lui aveva questi due gioielli di cui dovevo prendermi cura. Ci sono stati momenti molto difficili, ma ho sempre continuato a crederci e ho dato a tutti e quattro i figli la stessa educazione e le stesse regole”, che ha poi ricevuto le dolci parole d’amore di Lucrezia e Ginevra che riconoscono in lei una figura materna fondamentale nella loro vita.

Di fronte alle parole della Abbagnato, ma anche di Lucrezia e Ginevra Balzaretti, anche Silvia Toiffanin non è riuscita a trattenere le lacrime.