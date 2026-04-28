Egitto, confermata condanna a donna italiana accusata di adulterio

(Adnkronos) – E’ stata confermata anche in appello la condanna da parte del tribunale egiziano nei confronti di Nessy Guerra, originaria di Sanremo, in provincia di Imperia, accusata di adulterio nei confronti del marito. La conferma arriva dall’avvocata della donna in Italia, Agata Armanetti.

In primo grado la donna, che si trova in Egitto con la figlia di tre anni, era stata condannata a sei mesi, non è chiaro al momento l’entità della pena in appello. Armanetti, contattata dall’Adnkronos, spiega che sta cercando di capire se Guerra possa usufruire della sospensione della condanna, come previsto in Italia, ed evitare così il carcere. “Purtroppo il rischio che vada in galera c’è – afferma – speriamo di poter fare qualcosa, non ci resta che il ricorso in Cassazione, ma è necessario un intervento del governo per riportarla a casa, non si può permettere che la madre di una bambina di tre anni vada in carcere per un’accusa come l’adulterio, che non dovrebbe essere reato in nessuna parte del mondo”.

Guerra è stata denunciata dal marito italiano di origine egiziana Tamer Hamouda, condannato in Italia per stalking, maltrattamenti e lesioni. La coppia si era conosciuta a Sanremo, poi aveva vissuto per qualche anno a Genova, prima di trasferirsi in Egitto, dove si è poi separata. La donna ha denunciato più volte di essere bloccata in Egitto da tre anni e non poter fare rientro in Italia, questo perché il marito è riuscito a ottenere dal tribunale egiziano un blocco dell’espatrio della figlia fino al compimento di 21 anni d’età.

Guerra, inoltre, ha più volte denunciato le minacce dell’ex marito, spiegando di essere costretta a nascondersi, vivendo in una località segreta insieme ai genitori e alla figlia che, in virtù della condanna della madre, potrebbe essere affidata al padre. L’avvocata Armanetti dice di avere sentito Nessy Guerra. “E’ molto spaventata, speriamo di poter fare qualcosa e che si muovano le istituzioni”, il suo appello.

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