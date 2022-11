“Effetto Wow”: il primo libro di Joseph Luraschi

Effetto Wow (Mondadori Electa), il primo libro di Joseph Luraschi, il Dottore Chiropratico più amato dai vip. Da personaggi come Fedez, Chiara Ferragni e Gianluca Vacchi ad artisti internazionali come Alanis Morissette, Carlos Santana e Michelle Rodriguez: tanti personaggi sono “passati sotto le mani” di Luraschi che ha deciso di regalare alle migliaia di persone che lo seguono sui social delle #CHIROJOTIPS.

“In molti mi chiedevano una sorta di vademecum da consultare durante la giornata– spiega il Dottore Luraschi-. Come comportarsi a lavoro, a casa, con i bambini, attraverso semplici gesti quotidiani che se assunti come abitudini aiutano a migliorare la qualità della vita. Così ho deciso di raccogliere in un volume tutti i consigli e le informazioni utili per il corpo e la mente”.

Quello che gli piace definire “Effetto wow”, che dà il titolo a questo libro, è il riflesso dell’espressione di sorpresa dei suoi pazienti dopo avere messo in pratica alcune tips. “Dottore , wow, soffrivo da anni di questo problema e da quando ho iniziato a fare come mi ha consigliato è sparito tutto improvvisamente”.

Una straordinaria sensazione di sollievo e benessere: è l’effetto “WOW” di una seduta di chiropratica, la scienza a cui ricorrono milioni di persone nel mondo e che sempre più viene utilizzata anche in Italia. I suoi benefici non si limitano infatti a rimuovere le cause di mal di schiena e dolori articolari, ma agiscono a 360 gradi sulla salute psicofisica del paziente. In che modo? Joseph Luraschi, tra i più apprezzati e conosciuti chiropratici italiani, lo spiega in modo chiaro e accessibile: recuperando l’efficienza della colonna vertebrale si agisce anche sul sistema nervoso e sul cervello, risolvendo dolori, affaticamento, mal di testa, vertigini ma anche stati di stress e di tensione. Non c’è magia nella chiropratica – scrive Joseph Luraschi nella sua introduzione – ma la conoscenza profonda della materia umana, intesa come spina dorsale strettamente correlata al sistema nervoso, al cervello, ai nervi, ai muscoli, ma anche all’alimentazione, alla situazione psicofisica del paziente, alle sue abitudini giuste e sbagliate e a quelle che io chiamo interferenze, gli aspetti che generano le negatività e che vanno eliminati. Blocchi articolari, colpi di frusta, distorsioni, posture scorrette: Luraschi illustra quali sono le abitudini che possono creare problemi e gli accorgimenti da utilizzare per prevenirli. Sfata inoltre miti e leggende metropolitane, come il “colpo d’aria” o i “nervi accavallati”, che generano convinzioni errate. Tanti segreti pratici e un vero kit salvavita per ogni situazione quotidiana: dal sonno allo smart working, dal giardinaggio all’attività fisica, dalla guida al trasloco.

“Con questo libro– conclude Luraschi- vorrei aiutare le persone ad avere una maggiore consapevolezza del proprio corpo, delle abitudini posturali e capire quali sono le cause di disturbi, dolori, fastidi, o malesseri, che se rimossi alla radice vengono risolti evitando rimedi estemporanei e provvisori, ma soprattutto aiutano a vivere in equilibrio e in totale benessere psicofisico”.

Joseph Luraschi, laureato in Chiropratica all’Anglo-European College of Chiropratic di Bournemouth in Inghilterra, segue atleti professionisti, team sportivi e molti personaggi del mondo dell’intrattenimento anche a livello internazionale. È autore di numerose pubblicazioni. È socio titolare di due poliambulatori, a Milano City Life e a Caronno Pertusella (VA).

Mi piace: Mi piace Caricamento...