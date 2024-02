Educazione digitale: strategie SEO e digital marketing raccontati sul sito di Poste Italiane

(Adnkronos) – In collaborazione con TgPoste.it Poste Italiane, attraverso le iniziative nell’ambito di Educazione Digitale, è fortemente focalizzata a individuare le tecnologie che stanno ridefinendo il modo in cui interagire, lavorare, apprendere e giocare, contribuendo a trasformare anche le dinamiche sociali ed economiche. In un quadro sociale e professionale fortemente digitalizzato, le strategie SEM mirano a far crescere la visibilità e la riconoscibilità di un sito web attraverso strategie a pagamento (SEA) o mirate sul posizionamento organico (SEO), attività che devono essere gestite in modo coordinato al fine di ottimizzare gli investimenti pubblicitari e migliorare la conversion. Le parole chiave integrate in SEO possono ad esempio essere la base per una campagna pubblicitaria mirata ad un nuovo target o per consolidare il posizionamento del brand, monitorando il comportamento degli utenti grazie ai parametri UTM. Una buona visibilità online può rivelarsi cruciale per il successo di un’attività d’impresa, integrare in modo sinergico tecniche SEO e di digital marketing è diventata la chiave per consolidare il posizionamento on line e ampliare la base clienti. Il progetto di Educazione Digitale della Corporate University si propone di fornire agli utenti una panoramica tra le innovazioni tecnologiche e digitali, attraverso webinar gratuiti e contenuti multimediali sempre disponibili all’interno della sezione web, come podcast, giochi, infografiche e videopillole. Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l’hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

