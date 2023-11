Editoria, Babelee: “Video elemento fondamentale”

(Adnkronos) – Una piattaforma tecnologica e innovativa che combina creatività, dati, integra fonti eterogenee e formati diversi per offrire milioni di video in 'real time' personalizzati. Questa è Babelee, realtà in grado di offrire una produzione automatizzata di video la cui disponibilità e il consumo online sono cresciuti esponenzialmente negli ultimi anni così come il desiderio e la necessità delle aziende di produrre comunicazioni e informazioni sempre più personalizzate in ambito editoriale e non solo. Ce ne parla, Francesco Compiani, Head of Marketing Operation di Doxee. "Negli ultimi anni – afferma – stiamo assistendo ad una crescita esponenziale di audio e video, in realtà soprattutto i video stanno trainando i consumi di contenuti digitali on line. Prevedo in realtà, che nei prossimi anni con l’introduzione di tecnologie molto rilevanti come l’intelligenza artificiale, ci sarà ancor di più un incremento di produzione di consumo di contenuti video, sono un elemento fondamentale e rilevante all’interno delle strategie, sia dei brand ma anche per gli editori, perché sono in grado di aumentare e costruire in maniera molto efficace grazie alla 'customer experience' che riescono ad erogare, la relazione tra un brand e i propri clienti ed un editore ed i propri lettori”. Babelee permette di creare un video le cui immagini sono differenti a seconda del profilo di interesse del singolo cliente o di uno specifico gruppo di utenti. Molte aziende per esempio decidono di sostituire comunicazioni di tipo tradizionali con un video personalizzato, visto come oggetto di comunicazione per rafforzare la relazione tra brand e cliente. Stesso meccanismo applicabile in ambito editoriale attraverso la produzione di video news. Ma quali sono le caratteristiche principali di questa innovativa piattaforma? "Babilee – spiega Compiani – ha fondamentalmente due caratteristiche principali, la prima è la capacità di generare dei contenuti video partendo da dei dati e quindi, la piattaforma è in grado di costruire, elaborare un video utilizzando scene o informazioni, che afferiscono sostanzialmente a ogni singolo cliente che il video raggiunge, la seconda caratteristica è quella dell' interattività". "L’interattività – sottolinea – permette di incrementare l’efficacia delle conversioni, dei contenuti che vengono comunicati, attraverso video realizzati con la tecnologia di Babelee. Per quanto riguarda gli editori, la tecnologia – conclude Compiani- è in grado di produrre, in maniera automatizzata, partendo da dei semplici 'Feed Rss' delle video news in 'real time' senza in realtà, pregiudicare la qualità del lavoro editoriale e del lavoro dei giornalisti". Ecco perché può rivelarsi utile affidarsi a una piattaforma specializzata nella creazione di video, come Babelee, la cui forza risiede anche nella semplicità d’uso, studiata per utilizzare i contenuti in maniera facile, snella e veloce. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

