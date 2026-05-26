Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Ebola, Pregliasco: “Chi parla di rischio zero racconta una favola”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Maggio 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – “Chi parla di rischio zero racconta una favola. In un mondo globale i virus viaggiano in aereo più velocemente delle persone. La differenza la fanno i sistemi sanitari: diagnosi precoce, isolamento e protocolli seri. E in questo caso l’Italia ha dimostrato che la macchina della prevenzione funziona”. Così In una nota Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva università degli Studi di Milano ‘La Statale’, past president di Anpas e vicepresidente di Samaritan International, interviene sul caso Ebola dopo che i due cooperanti italiani, un uomo e una donna della provincia di Como, ricoverati all’ospedale Sacco di Milano, sono stati negativi al virus che si sta diffondendo rapidamente nella Repubblica democratica del Congo. 

 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Maggio 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Biden e Xi ‘dittatore’, cosa pensa il presidente americano del leader cinese

13 Novembre 2023

Anzio: raccolta firme per l’Ospedale Riuniti

18 Luglio 2024

Alcaraz salterà Roma e Roland Garros “E’ un momento duro”

24 Aprile 2026

Conou ad Ecomondo 2023, focus su legalità e dialogo con i giovani

8 Novembre 2023
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno