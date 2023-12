E’ morto Antonio Ricci, il giornalista aveva 73 anni

(Adnkronos) – Il giornalista Antonio Ricci, dal 1999 direttore de "Il Corriere Apuano", settimanale cattolico lunigianese, è morto all'età di 73 anni dopo un periodo di degenza in ospedale a seguito di una malattia. I funerali saranno celebrati dal vescovo di Massa Carrara-Pontremoli, monsignore Mario Vaccari, domani, venerdì 15 dicembre, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di san Nicolò a Pontremoli, mentre questa sera, giovedì 14 dicembre, ci sarà la recita del Rosario alle ore 19. Giovanissimo presidente dell’Azione Cattolica dell’allora diocesi di Pontremoli nella fine degli anni ’60, ha partecipato al percorso di rinnovamento dell’associazione sotto la guida di Vittorio Bachelet. Tra i fondatori del Centro Giovanile Diocesano “Mons. Sismondo” di Pontremoli, è stato anche tra i promotori della nascita della “Sala della Comunità” presso il Cinema Manzoni. Insegnante di francese in pensione, era volontario della Misericordia di Pontremoli e priore della Confraternita di san Nicolò. La diocesi apuana esprime le più sentite condoglianze ai familiari e ai congiunti, alla redazione de “Il Corriere Apuano” per il quale si è sempre speso con passione ed entusiasmo, nel segno di una autentica testimonianza cristiana. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...