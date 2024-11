Duro scontro tra Shaila e Lorenzo per colpa di Helena, Spolverato furioso: “Non devo più…”

Ancora tensioni tra Lorenzo e Shaila nella casa del Grande Fratello, la coppia ha avuto una forte discussione a causa di Helena.

Shaila e Lorenzo hanno avuto una lite molto forte, i due “piccioncini” della casa stanno iniziando ad avere le prime discussioni di coppia e questa volta c’entra Helena e la gelosia di Spolverato. Il concorrente ha reagito molto male alle parole dell’ex velina di Striscia la Notizia e le ha chiarito con fermezza cosa non farà più per lei.

Una discussione che ha assunto subito toni molto accesi e che è poi proseguita anche con un confronto a tre, in cui è stata chiamata Helena per chiederle spiegazione. Si sono vissuti momenti di vera tensione nella casa e tra Shaila e Lorenzo starebbero emergendo i primi problemi.

Cosa ha detto Lorenzo a Shaila, il duro attacco nel corso della lite

La discussione tra Shaila e Lorenzo è nata a causa di Helena, Spolverato non riesce a digerire che l’ex velina abbia parlato con la modella brasiliana e abbia creduto alle cose che lei le ha detto su di lui. Quest’ultima, infatti, avrebbe detto alla Gatta che quando ha domandato a Lorenzo se potesse essere geloso di lei, vedendola con un altro, lui avrebbe detto sì.

Shaila ha raccontato questa cosa a Lorenzo, dicendogli di essersi molto infastidita. Ha spiegato al ragazzo che era nervosa e che le sembrava che lui si stesse interessando solo a quello che era stato detto su di lui nella conversazione. Così in poco tempo i toni tra i due si sono animati, Spolverato ha accusato Shaila, dicendole che non le deve più alcuna dimostrazione, che tutto quello che ha fatto per lei dovrebbe bastarle.

Ha poi detto di essere molto perplesso da questo suo atteggiamento e del fatto che improvvisamente sia amica di Helena, che ha sempre detto di non credere alla sua sincerità. Praticamente secondo Spolverato Shaila dovrebbe credere a lui, sia per la loro relazione che per il fatto che comunque Helena non ha mai usato parole carine per parlare di lei.

Dopo hanno deciso di chiamare anche Helena per chiederle cosa avrebbe davvero detto a Shaila e la modella brasiliana ha ribadito il fatto che lui le avrebbe detto che sarebbe geloso nel vederla con un altro. Lorenzo si è infuriato ancora di più, accusandola di fare di tutto per stuzzicarlo e di dire cose non vere per farlo litigare con Shaila. Gli animi si sono scaldati e la situazione difficilmente si chiuderà qui.