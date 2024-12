Duro colpo per Gemma, dopo la segnalazione arriva la verità su Fabio: la foto spiazza tutti

Dopo la segnalazione arrivata su Fabio, il cavaliere che frequenta Gemma, è comparsa una foto dell’uomo davvero sconvolgente.

Un altro duro colpo per Gemma Galgani, non è bastata la segnalazione su Fabio, il cavaliere che sta frequentando, adesso è spuntata una foto davvero sconvolgente del suo pretendente. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne riportate da Lorenzo Pugnaloni, sappiamo che verrà fuori una presunta rivelazione su Fabio che gelerà Gemma.

Una segnalazione che parla del fatto che il cavaliere avrebbe una compagna in Spagna, nella registrazione successiva il cavaliere spiegherà che è una cosa risalente a mesi precedenti alla sua partecipazione a Uomini e Donne, ma adesso è spuntata una foto che non lascerebbe spazio ai dubbi.

La foto di Fabio di Uomini e Donne con un’altra donna, ennesima delusione per Gemma

A pubblicare lo scatto di Fabio al ristorante con un’altra donna è stato Lorenzo Pugnaloni, l’esperto del programma ha condiviso nelle sue storie una segnalazione che gli è arrivata. L’utente racconta di aver visto il cavaliere di Uomini e Donne con una donna in un locale.

Si tratterebbe di una donna con i capelli rossi. Dallo scatto si vede effettivamente Fabio in compagnia di una donna misteriosa in un ristorante. Non ci sarebbe nulla di male, perché potrebbe trattarsi anche di un’amica, ma alla luce dell’ultima segnalazione che lo riguarda, se Gemma dovesse vedere anche quest’immagine potrebbe chiudersi ancora di più.

Già la segnalazione l’ha delusa non poco, lei è abituata a ricevere “batoste” di questo genere e per questo capita anche che fatichi a fidarsi di chi le sta accanto. Con Fabio sembrava essersi lasciata davvero andare, ma ora probabilmente frenerà l’entusiasmo e quando vedrà questa foto potrebbe anche decidere di troncare. Sempre Pugnaloni in una storia successiva ha condiviso un altro messaggio in cui una persona dice che potrebbe essere Erika, dama del parterre del trono over che ha i capelli rossi. Ma su questo non vi è alcuna certezza.

A questo messaggio se n’è aggiunto un altro, sempre condiviso dall’esperto di Uomini e Donne, in cui una persona dice di sapere che a Valencia Fabio frequenterebbe un’altra donna. Insomma il cavaliere potrebbe davvero nascondere qualcosa e probabilmente nelle prossime registrazioni emergeranno questi nuovi retroscena, che potrebbero dare “il colpo di grazia” a Gemma. Andrà capito come deciderà di reagire e se sceglierà di troncare la conoscenza. Non ci resta che aspettare.