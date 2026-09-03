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Due uccelli sulla rete e arbitro annulla il punto: furia Medvedev a US Open

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla3 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Daniil Medvedev ‘perde la testa’ agli US Open 2026 per colpa… di due uccelli. Il tennista russo ha battuto l’americano Gorzny nel secondo turno dello Slam americano, l’ultimo della stagione, al termine di una partita in cui non è mancato un momento di nervosismo, nato da una situazione a dir poco surreale. 

Nel bel mezzo di un set infatti, due uccelli si sono appoggiati sulla rete, proprio mentre era iniziato lo scambio tra i due giocatori. Medvedev ha subito alzato il braccio per segnalarne la presenza sul campo, ma senza ottenere alcun riscontro da parte dell’arbitro ha continuato a giocare e alla fine ha vinto il punto. 

In quel momento però il giudice di sedia, che nel frattempo si è accorto della presenza degli uccelli sulla rete, ha fermato tutto e fatto ripetere il punto, scatenando l’ira di Medvedev, che ha protestato in maniera veemente, ma senza riuscire a cambiare la decisione. 

 

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