Droga e un arsenale in casa, arrestato 45enne a Roma

I carabinieri della compagnia di Pomezia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno arrestato un 45enne romano, in flagranza, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto di arma clandestina. Ieri sera, i militari della stazione di Roma – Divino Amore sono intervenuti in via degli Astrini dove alcuni residenti avevano segnalato la presenza di un uomo che si aggirava in strada armato di una pistola. Immediatamente giunti sul posto, i militari hanno individuato il 45enne e lo hanno sorpreso nell’atto di nascondere sulla propria autovettura un revolver con matricola abrasa. Subito fermato è stato sottoposto a perquisizione e, all’interno dell’abitazione, sono stati rinvenuti 58 grammi di cocaina, in parte suddivisi in dosi, con un bilancino e materiale per il confezionamento della droga. Inoltre, nella cucina dell’abitazione, l’uomo nascondeva anche tre spade illegalmente detenute. Accompagnato presso le aule del Tribunale di Piazzale Clodio al termine dell’udienza l’arresto è stato convalidato. Sull’arma verranno condotti approfondimenti tecnico scientifici a cura del Ris di Roma, allo scopo di verificare se sia stata già utilizzata per commettere reati.

Seguiteci sulla nostra pagina Facebook e su Ecopalletsnet

Mi piace: Mi piace Caricamento...