Dove vivono Simona Ventura e Giovanni Terzi dopo il matrimonio: casa elegante e di lusso

La casa elegante e di lusso, nel cuore di Milano, di Simona Ventura e Giovanni Terzi: dove vivono dopo il matrimonio.

Simona Ventura, icona televisiva italiana, è nota per la sua energia contagiosa e il suo spirito adrenalinico che trasmette attraverso il piccolo schermo.

Ma oltre alla sua vita professionale, c’è un aspetto della sua esistenza che attira curiosità: la vita privata. Simona Ventura e Giovanni Terzi sono convolati a nozze poche settimane fa, ama dove vivono oggi?

Dove vivono Simona Ventura e Giovanni Terzi

Simona Ventura condivide la sua vita quotidiana con Giovanni Terzi e la figlia Caterina in un accogliente appartamento situato nel cuore pulsante di Milano. Questo immobile si distingue per il suo stile moderno e minimalista, uno scenario spesso immortalato nelle foto e nei video che la coppia ama condividere sui social network. Oltre a questo appartamento milanese, Simona possiede anche una residenza estiva in Sardegna, precisamente tra Porto Cervo Marina e Liscia di Vacca, luogo che lei stessa ha definito come il suo “posto del cuore”.

La scelta dell’appartamento milanese non è stata casuale; infatti, sia Simona che Giovanni hanno cercato una zona che potesse rispondere alle loro esigenze lavorative senza rinunciare ai gusti personali. Il quartiere vicino a Milano Centrale offre nuove costruzioni in stile Liberty ed è diventato il luogo ideale per la loro famiglia allargata.

L’interno dell’abitazione riflette perfettamente lo stile di vita della coppia: modernità e minimalismo si fondono creando ambienti eleganti ma accoglienti. Una caratteristica distintiva è l’enorme salotto suddiviso in più aree comunicanti grazie ad arredi black&white arricchiti da tocchi colorati dati da quadri vivaci come quello raffigurante girasoli.

Tra gli elementi d’arredo più originali spiccano vasi a forma di teste di mori siciliani ed argenteria modellata come animali selvatici. Particolare attenzione merita anche una coppia di pastori in ceramica che riproducono fedelmente le sembianze dei due innamorati. Il salotto rappresenta senza dubbio l’anima della casa “VenTerzi”, essendo lo spazio maggiormente visibile attraverso i social network della coppia. Questa area si distingue per i suoi pavimenti scuri contrastati da mobili bianchi luminosi e dettagli ricercati come le tende rosso fuoco coordinate ad un trono regale in velluto.