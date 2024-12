Dove vivono i cantanti de Il Volo: le case da sogno di Piero, Gianluca e Ignazio

Dove vivono i cantanti de Il Volo? il trio composto da Piero, Gianluca e Ignazioha condiviso qualche scatto delle case da sogno

Il trio musicale Il Volo, composto da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, ha conquistato il mondo con la loro musica, portando in alto il Bel Canto italiano. Dopo aver vinto il Festival di Sanremo nel 2015, i tre giovani artisti hanno continuato a riscuotere successi internazionali. Ma quando le luci della ribalta si spengono e gli applausi dei concerti in giro per il mondo si placano, dove trovano rifugio questi talentuosi cantanti?

Piero Barone ritorna nella sua Naro natale ogni volta che può prendersi una pausa dai tour mondiali. Naro è un piccolo comune situato nella provincia di Agrigento in Sicilia. Qui Piero vive in una casa baciata dalla luce naturale del sole siciliano e circondata da un rigoglioso giardino che offre momenti di serenità lontani dal trambusto delle tournée internazionali.

Il Volo, le case del trio

Gianluca Ginoble è legato alle sue radici abruzzesi. Vive a Montepagano, una frazione di Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo. La sua casa si trova accanto all’abitazione familiare dove è cresciuto, testimoniando l’importanza che Gianluca attribuisce alla famiglia e alle sue origini. La sua dimora è caratterizzata da ampi spazi interni che riflettono la personalità accogliente del cantante; un giardino curato e un terrazzo offrono una vista mozzafiato sul versante nord della costa teramana. All’interno dell’abitazione non poteva mancare un pianoforte, strumento al fianco del quale Gianluca ama trascorrere parte del suo tempo libero.

Ignazio Boschetto ha scelto Marsala come suo luogo d’anima; città situata nella provincia di Trapani dove la sua famiglia si trasferì durante la sua infanzia. Anche se non ci sono molte immagini disponibili della sua abitazione sui social media, sappiamo che Ignazio condivide questo spazio con la fidanzata Ana Paula Guedes. La coppia vive in una casa moderna ed elegante piena di luce naturale.

Le case dei membri de Il Volo sono molto più che semplicemente “case”. Sono luoghi dove possono ritrovare se stessi dopo mesi passati lontani per lavoro; sono spazi ricchi d’amore familiare e personale; sono angoli del mondo dove possono esprimere liberamente la loro arte anche fuori dai palcoscenici internazionali.

Ogni abitazione riflette le diverse personalità dei tre artisti: dall’eleganza moderna degli arredi alla scelta dei colori delle pareti fino agli oggetti personalmente significativi come i pianoforti su cui amano suonare anche quando non ci sono telecamere puntate su di loro.