Dove vive Ezio Greggio, la casa da sogno del conduttore di Striscia la Notizia: vista mozzafiato sul mare

Ezio Greggio, il volto iconico di “Striscia la Notizia”, ha saputo conquistare il cuore degli italiani con il suo inconfondibile stile umoristico e satirico. Oltre alla sua indiscussa professionalità e al successo televisivo, c’è un aspetto della vita del conduttore che suscita grande curiosità: dove vive Ezio Greggio? La risposta è altrettanto affascinante quanto l’uomo stesso: una casa da sogno a Montecarlo.

Montecarlo, situata nella Costa Azzurra, è nota per essere una delle località più esclusive e lussuose al mondo. Qui, tra le splendide vedute sul Mediterraneo e lo sfarzo tipico del Principato di Monaco, si trova la dimora di Ezio Greggio. Una scelta non casuale per chi ha dedicato la propria vita allo spettacolo e all’eleganza, trovando in questo angolo di paradiso un rifugio ideale.

Ezio e la sua vita a Montecarlo

La carriera televisiva di Greggio ha preso il via negli anni ’80 con “Drive In”, ma è stato con “Striscia la Notizia” che ha raggiunto l’apice del successo. Questa lunga esperienza gli ha permesso non solo di diventare uno dei volti più amati della televisione italiana ma anche di accumulare le risorse necessarie per investire in una proprietà tanto prestigiosa.

La casa a Montecarlo rappresenta un vero e proprio sogno ad occhi aperti. Immersa nel contesto glamour del Principato, offre una vista mozzafiato sul mare che incanta chiunque abbia la fortuna di visitarla. Nonostante sia notoriamente riservato riguardo alla sua vita privata, si sa che durante il periodo del lockdown Ezio Greggio ha trascorso molto tempo nella sua abitazione monacense dedicandosi alla lettura e alla visione di film precedentemente rimasti incompleti.

Oltre al suo impegno come conduttore televisivo accanto a Enzo Iacchetti in “Striscia la Notizia”, Greggio si è distinto anche nel mondo cinematografico sia come attore che come regista. La sua versatilità artistica lo rende una figura poliedrica dello spettacolo italiano ed internazionale; infatti ricopre anche il ruolo prestigioso di Direttore del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie.

La relazione sentimentale con Romina Pierdomenico aggiunge ulteriore interesse intorno alla figura dell’artista piemontese; insieme formano una coppia affiatata che divide gioie e passioni nella loro splendida residenza montecarlese.