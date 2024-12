Dove vive Emma Marrone, la casa da sogno della cantante: tavoli in marmo e ampi spazi

I tanti fans e curiosi si chiedono dove viva Emma Marrone; la casa da sogno della cantante, con tavoli in marmo e ampi spazi

Emma Marrone, icona della musica italiana e volto noto della televisione, ha sempre mantenuto un legame profondo con le sue origini salentine. Nonostante il successo e gli impegni professionali l’abbiano portata a viaggiare in lungo e in largo per l’Italia e non solo, il cuore di Emma batte forte per la Puglia, terra che l’ha vista crescere. Tuttavia, le esigenze legate alla sua carriera hanno fatto sì che la cantante si trasferisse prima a Roma e poi a Milano, città dove attualmente risiede.

La nuova dimora milanese di Emma Marrone è stata oggetto di grande curiosità da parte dei fan quando la stessa artista ha deciso di condividere alcuni scatti sui social network. “Casa nuova, vita nuova“, aveva esclamato entusiasta Emma all’epoca del trasloco, mostrando alcuni dettagli dell’abitazione ancora in fase di arredamento.

La nuova casa di Emma

L’appartamento riflette pienamente lo stile personale della cantante: ampi spazi aperti destinati al relax e al comfort dominano l’ambiente. Il design interno segue una linea minimal ed essenziale che predilige tonalità neutre. Nel soggiorno spicca il pavimento in parquet chiaro che si abbina perfettamente alle pareti bianche, alle porte e ai battiscopa dello stesso colore. Un elemento distintivo è senza dubbio il tavolo da pranzo in marmo bianco che conferisce eleganza ed esclusività all’ambiente.

Anche nella camera da letto domina il bianco delle pareti; tuttavia, una parete presenta una stampa decorativa con nuvole grigie che aggiunge un tocco artistico allo spazio notturno.

Il salone vanta un’imponente attenzione ai dettagli illuminotecnici grazie alla collaborazione con Flos, azienda italiana leader nel settore dell’illuminazione situata a Merano. La scelta dei lampadari non è stata casuale: sia quello appeso al soffitto sia la lampada da terra sono pezzi dal design ricercato che contribuiscono a creare un’atmosfera accogliente ed elegante nell’abitazione milanese della Marrone. Il lampadario presenta una struttura complessa fatta di triangoli in alluminio lucidato stampato abbinati a lampadine chiare tondeggianti; mentre la lampada da terra si caratterizza per il suo telaio in ottone e diffusore opalino di vetro soffiato.

Questi elementi d’arredo non sono solo funzionali ma rappresentano veri e propri oggetti d’arte contemporanea che riflettono lo stile sofisticato ed essenziale preferito dalla cantante per la sua casa milanese.

Nonostante i numerosi impegni lavorativi – tra cui l’avventura come giudice ad X-Factor Italia o la conduzione del Festival di Sanremo – Emma trova sempre il tempo per tornare nella sua amata Puglia dove vive ancora oggi parte della sua famiglia. La casa milanese rappresenta quindi non solo un luogo dove vivere quotidianamente ma anche uno spazio dove ritrovare se stessa tra comfort estetico ed emozionale.