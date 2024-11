Dove vive Clio Make-Up: casa da sogno nel cuore di New York per la Zammatteo

Dove vive la famosissima youtuber Clio Zammatteo, ovvero Clio Make-Up, casa da sogno nel cuore di New York.

La casa di Clio MakeUp a New York ha rappresentato per anni non solo un luogo di residenza ma un vero e proprio nido creativo per la celebre make up artist italiana.

Situata nel vibrante quartiere di Brooklyn, questa dimora ha ospitato momenti indimenticabili della vita di Clio, del marito, della loro figlia e dei loro amati gatti. Nonostante la decisione successiva di fare ritorno in Italia, le memorie legate a questo spazio continuano a vivere nei racconti e nelle immagini condivise dalla stessa Clio.

Clio Make-Up, dove vive la Zammatteo: casa da sogno

L’appartamento si estende su tre piani, ognuno dei quali è stato pensato per offrire comfort e calore agli abitanti. Il cuore dell’abitazione è senza dubbio l’open space che accoglie soggiorno e cucina, ambienti progettati per essere al tempo stesso funzionali ed esteticamente piacevoli. La scelta dei colori caldi contribuisce a creare un’atmosfera avvolgente, mentre il dettaglio rustico della parete con mattoni a vista aggiunge carattere all’insieme. Nonostante l’eleganza degli spazi, ciò che colpisce è la semplicità dell’arredamento: ogni accessorio sembra essere stato scelto con cura ma senza cadere nell’eccesso.

Nella cucina angolare domina il bianco, dai piani di lavoro ai cassetti, una scelta che amplifica la luminosità dell’ambiente rendendolo visivamente più ampio. Al centro troneggia un robusto tavolo in legno che invita alla convivialità, alle sue spalle si erge un caminetto bianco dal design insolito che cattura lo sguardo. Questo spazio non è solo il luogo dedicato alla preparazione dei pasti ma diventa anche teatro di incontri familiari e momenti condivisi.

Quello che emerge visitando virtualmente la casa newyorkese di Clio MakeUp è l’equilibrio tra modernità e tradizione. Da una parte troviamo soluzioni d’arredo contemporanee come l’open space o i colori neutri delle pareti; dall’altra non mancano elementi dal sapore più classico come il caminetto o il tavolo in legno massiccio. Questa fusione crea uno spazio accogliente ma allo stesso tempo stimolante, perfetto per una famiglia dinamica ed estremamente creativa come quella della make up artist.

In definitiva, sebbene Clio abbia deciso di trasferirsi nuovamente in Italia lasciandosi alle spalle questa meravigliosa casa newyorkese, le esperienze vissute tra quelle mura rimarranno per sempre parte integrante del suo viaggio personale e professionale. La sua vecchia dimora a Brooklyn resta così impressa nella memoria collettiva come simbolo delle tappe fondamentali del suo successo internazionale.