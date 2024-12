Dove vive Caterina Balivo, casa da sogno: cucina dal design moderno e soggiorno unico

Scopri il fascino e l’eleganza di una casa straordinaria, dove ogni dettaglio riflette personalità e professionalità. Un viaggio nel cuore del design d’interni.

Immergersi nel cuore di una dimora elegante è come entrare in un universo parallelo, dove ogni dettaglio racconta una storia unica. Le abitazioni delle celebrità suscitano da sempre curiosità, ma quando uno spazio si distingue per stile, design accurato e una calda accoglienza, diventa qualcosa di più.

Un’ispirazione per chi sogna di trasformare la propria casa in un rifugio perfetto. La casa che esploreremo oggi incarna tutto questo e molto altro. Ti invitiamo a proseguire il viaggio per scoprire come professionalità e creatività possano dare vita a un ambiente che fonde lusso e praticità, offrendo uno spunto per reinventare i propri spazi.

Il segreto di una casa da sogno: design, dettagli e personalità

Caterina Balivo, nota conduttrice televisiva, ha aperto le porte della sua vita privata attraverso i social network, offrendoci uno sguardo esclusivo sulla sua splendida dimora situata in un incantevole quartiere di Roma. La casa, che condivide con il marito Guido Maria Brera e i loro figli Guido Alberto e Cora, è un capolavoro di design d’interni, curato nei minimi dettagli da Sarah, sorella della Balivo e architetto di talento nel campo del design d’interni.

La professionalità di Sarah nel mondo del design d’interni non è una novità. Oltre ad aver curato gli interni della casa romana di Caterina, ha lavorato anche sulla nuova dimora milanese di Belen Rodriguez, aumentando l’interesse verso lo stile unico e l’eleganza degli interni curati da Sarah. Questi dettagli sottolineano l’importanza di un design d’interno curato da professionisti del settore.

Nonostante la posizione esatta della casa rimanga un mistero, le immagini condivise da Caterina sui social ci permettono di ammirare gli angoli più caratteristici della dimora. Tra i complementi d’arredo che spiccano vi è un enorme specchio in ottone e una straordinaria libreria a forma di orso – la Joe di Ibride Design – che, nonostante il suo costo considerevole, aggiunge un fascino unico all’ambiente.

L’area living si presenta come uno spazio aperto e luminoso, con un pavimento grigio che fa da sfondo a momenti familiari condivisi. La zona notte, invece, è dominata dal calore del parquet. Le terrazze panoramiche offrono uno spazio esterno fruibile quasi tutto l’anno, grazie al clima mite di Roma, dove Caterina ama creare contenuti per i suoi follower.

La cucina rivela un gusto moderno, dominato dal colore grigio, con un intimo angolo colazione che invita alla convivialità. La camera matrimoniale, con toni pastello e un verde che si armonizza con le librerie scure, insieme a un bagno con vasca retrò e una grande cabina armadio, riflette l’attenzione ai dettagli e alla funzionalità.

Le camerette dei bambini sono concepite come spazi ludici, ampi e ben organizzati, che permettono a Guido Alberto e Cora di giocare liberamente. Lo spazio esterno, con ampie terrazze arredate, permette alla famiglia di godersi il clima romano, mentre un angolo verde curato da Caterina mostra il suo amore per la natura, un sentimento che condivide con la piccola Cora.

La casa romana di Caterina Balivo emerge non solo come una semplice abitazione ma come uno spazio pensato nei minimi dettagli, dove ogni elemento contribuisce a creare un ambiente caldo ed accogliente, riflettendo lo stile e le passioni dei suoi abitanti.