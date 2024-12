Dove vive Andrea Bocelli, la tenuta da sogno nel cuore della Toscana

Dove vive Andrea Bocelli? i fans sono curiosi di conoscere la tenuta da sogno nel cuore della Toscana, tra vino e cavalli

Innamorato dell’Italia e, in particolare, della sua amata Toscana, Andrea Bocelli ha scelto di vivere in un luogo che sembra uscito direttamente da una cartolina pittoresca: la tenuta di Poggioncino. Questo angolo di paradiso si trova immerso nelle colline della Val d’Era, a breve distanza da Lajatico, il borgo natale del celebre tenore e uno dei più caratteristici dell’area pisana.

La famiglia Bocelli è legata a questo territorio da generazioni e ha saputo trasformare la tenuta di Poggioncino in un vero e proprio gioiello toscano. La natura qui gioca un ruolo predominante, offrendo scenari che sembrano sospesi fuori dal tempo. A soli trenta minuti dalla città di Pisa, questo luogo incantevole rappresenta per Andrea Bocelli non solo una casa ma un rifugio dove ritrovare pace e ispirazione.

Le tenute da sogno della famiglia Bocelli

Nonostante il tenore mantenga una certa riservatezza riguardo gli interni della sua abitazione, non si può dire lo stesso per gli esterni della proprietà che sono stati spesso oggetto di descrizioni entusiastiche. La tenuta si estende su 140 ettari ed è dotata anche di scuderie che ospitano sei splendidi cavalli: Nevado, Athos, Aramis, Caudillo Lousitano, Superior XXI e Girasol. Questi animali non sono solo una passione per il cantante ma anche parte integrante dell’atmosfera magica che si respira passeggiando tra i sentieri del podere.

Oltre all’amore per i cavalli e la musica, nella vita di Andrea Bocelli c’è spazio anche per la viticoltura. Circa 8 ettari della tenuta sono dedicati al vigneto; qui si perpetua l’antica tradizione familiare nella produzione vinicola che risale a metà Ottocento. Le storiche cantine del Poggioncino oggi vedono impegnati il fratello del cantante, Alberto Bocelli – architetto e manager – al fianco di Andrea nella gestione delle attività vinicole. I vini prodotti trovano apprezzamento sui mercati internazionali con destinazioni quali Stati Uniti (50%), Nord Europa (30%) ed Italia (20%), principalmente nel settore ristorativo.

La dimora toscana tuttavia non rappresenta l’unica proprietà immobiliare appartenente ad Andrea Bocelli. Il cantante possiede infatti anche una villa a Forte dei Marmi che contrasta fortemente con lo stile rustico tipico toscano grazie alla sua posizione privilegiata sul mare. Questo edificio storico risalente alla fine dell’Ottocento è stato acquistato dal tenore nel 2001 dopo un accurato processo di ristrutturazione; oggi conta 10 camere da letto oltre a ben 3 pianoforti e uno studio di registrazione – elemento imprescindibile per chi vive costantemente immerso nella musica come Bocelli.

Curiosamente accanto alla villa marittima sorge uno stabilimento balneare recentemente acquisito dal cantante e gestito dalla moglie Veronica Berti; ciò testimonia ulteriormente l’amore profondo che lega Andrea Bocelli alla sua terra natale così come alle sue molteplici passioni.