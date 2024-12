Doc – Nelle tue mani 4° stagione, il primo spoiler dal set delle riprese è una (super) conferma: “Ci sarà anche lui”

Doc – Nelle tue mani 4° stagione, dal set delle riprese una grande conferma per la prossima stagione: “Ci sarà anche lui”

L’annuncio ufficiale del ritorno dell’amato personaggio nella quarta stagione arriva quindi come una boccata d’aria fresca per tutti coloro che seguono con passione le vicissitudini dell’ospedale Policlinico Ambrosiano. Sebbene i dettagli sulle nuove puntate siano ancora avvolti nel mistero più totale e le riprese debbano ancora cominciare, questo primo spoiler ufficiale accresce senza dubbio l’attesa e l’eccitazione tra gli spettatori fedeli alla serie.

La notizia che tutti i fan di “Doc – Nelle tue mani” attendevano con trepidazione è finalmente arrivata: Giovanni Scifoni, l’attore che dà vita al carismatico Primario di Neurologia dell’ospedale Policlinico Ambrosiano di Milano, il dottor Enrico Sandri, ha ufficializzato la sua presenza nella quarta stagione della serie tv di Rai 1. La conferma è giunta durante la sua partecipazione al programma “La volta buona”, condotto da Caterina Balivo su Rai 1.

Doc, la conferma fa felici i fans della serie

Nonostante i dettagli sulla trama rimangano avvolti nel mistero, le dichiarazioni di Scifoni hanno acceso l’entusiasmo dei telespettatori e degli appassionati della serie. L’attore ha espresso il desiderio di continuare a far parte del cast fino alla pensione, segno dell’affetto e della dedizione che nutre per il progetto e per il suo personaggio.

Durante l’intervista con Caterina Balivo, Scifoni ha rivelato che le riprese della quarta stagione sono previste per iniziare nel nuovo anno, precisamente nel 2025. Questo significa che gli spettatori dovranno pazientare ancora un po’ prima di poter vedere i nuovi episodi sul piccolo schermo, probabilmente non prima del 2026. Tuttavia, questa attesa non fa altro che aumentare l’aspettativa e la curiosità intorno alle nuove avventure del dottor Sandri e del suo team.

Interrogato sulla trama delle nuove puntate, Giovanni Scifoni ha mantenuto un atteggiamento riservato. Ha infatti affermato di non essere ancora a conoscenza dei dettagli specifici riguardanti le vicende future dei protagonisti. Gli sceneggiatori sono al lavoro in gran segreto per garantire sorprese e colpi di scena ai fedeli seguaci della serie.

Un aneddoto divertente raccontato dall’attore riguarda una scena delle passate stagioni in cui era richiesto agli attori un momento emotivamente intenso; tuttavia, invece di piangere come previsto dal copione, si ritrovavano a ridere. La soluzione trovata dal regista? Far suonare a tutto volume la colonna sonora della serie durante la scena: questo stratagemma ha funzionato perfettamente permettendo agli attori di immergersi completamente nelle loro emozioni.

“Doc – Nelle tue mani” si è rapidamente imposta come una delle serie televisive più amate dal pubblico italiano grazie alla sua capacità di trattare tematiche mediche complesse con umanità ed empatia. La figura del dottor Enrico Sandri rappresenta un punto fermo all’interno dello show; medico competente quanto sensibile alle vicende personali dei suoi pazienti.