Divorzio Harry e Meghan, dopo mesi arriva il doloroso annuncio di lei: “Momenti difficili”

Harry e Meghan stanno davvero per divorziare? Nelle ultime ore è arrivata una comunicazione di Meghan che ha fatto rabbrividire tutti i fan.

Sarà davvero la fine per la coppia più discussa (e criticata) al mondo, Harry e Meghan? Negli ultimi mesi si sono accumulate voci e rumors riguardo un possibile divorzio in arrivo dei Sussex, che in effetti non sono quasi mai apparsi imsieme negli ultimi eventi pubblici. Entrambi hanno continuato a prendere parte a feste e ricevimenti, ma in modo separato.

E solo qualche settimana fa Harry ha ammesso che si trovava a un “bivio” con il lavoro. Forse un sottile riferimento alla separazione (per ora solo lavorativa) con la moglie. Eppure ultimamente è emerso l’ennesimo dettaglio che ha fatto pensare che le cose tra i Duchi non stiano andando per niente bene. E a dar da pensare è stata una comunicazione proveniente dalla stessa Meghan.

Harry e Meghan, è davvero la fine? L’annuncio che spiazza

Di recente la Markle ha organizzato una cena intima per il Southern California Welcome Project, sostenuto con la Archewell Foundation fondato priprio da lei e Harry. Alla cena, però era presente solo lei. Un dettaglio he ha chiaramente allarmato tutti. L’ex attrice ha poi condiviso un sentito messaggio di ringraziamento dopo la cena, organizzata in onore delle donne afghane trasferitesi negli Stati Uniti. Un messaggio che ha, appunto dato da pensare ai fan.

“Questa iniziativa ha trascorso l’ultimo anno costruendo una comunità attraverso la narrazione e creando uno spazio sicuro per le donne che si sono reinsediate negli Stati Uniti dall’Afghanistan”, ha iniziato la Duchessa. “La serata prevedeva un pasto condiviso che incoraggiava una conversazione aperta incentrata sulla gratitudine e la resilienza”.

La Markle ha voluto esprimere tutto il “suo profondo apprezzamento ai partecipanti per aver condiviso le loro storie personali e le loro esperienze culturali”, aggiungendo di voler rimanere “impegnata a sostenere le donne e a promuovere la comunità attraverso esperienze condivise, rafforzando l’importanza dell’unità e del sostegno nei momenti difficili”. Una frase che ha allarmato i fan riguardo un possibile “momento difficile” che la stessa Meghan sta passando con il marito Harry.

Chiaramente si tratta solo di supposizioni e non c’è nessuna certezza riguardo un possibile divorzio dei Sussex. Quel che è certo è che i due stanno comparendo sempre meno insieme nell’ultimo periodo. La loro ultima comparsa insieme è avvenuta online qualche settimana fa. I due avevano condiviso un video in cui parlavano dell’importanza della sicurezza online dei bambini per la loro Archewell Foundation. Poi, silenzio. E la fantasia dei fan, ovviamente, cavalca…