Disney Plus, la lotta alla condivisione delle password inizierà in estate

(Adnkronos) – Nel corso di una recente conferenza sui guadagni trimestrali, il direttore finanziario di Disney, Hugh Johnston, ha annunciato che la compagnia inizierà a contrastare ufficialmente la condivisione delle password questa estate. Secondo quanto riferito, gli account Disney Plus "sospettati di condivisione impropria" avranno l'opzione di sottoscrivere un proprio abbonamento, proprio come accade già su Netflix. In un'ulteriore mossa per ampliare la base di abbonati, Disney introdurrà la possibilità per i titolari di account di aggiungere persone al di fuori del proprio nucleo familiare pagando un "costo aggiuntivo". Tuttavia, Johnston non ha specificato l'ammontare di tale costo. "Il nostro obiettivo è raggiungere un pubblico il più ampio possibile con i nostri contenuti eccezionali," ha affermato Johnston. "Non vediamo l'ora di lanciare questa nuova funzionalità per migliorare l'esperienza complessiva dei clienti e incrementare la nostra base di abbonati." Quest'anno, Disney Plus e Hulu hanno aggiornato i loro termini di servizio per vietare agli utenti la condivisione delle loro sottoscrizioni con persone al di fuori del proprio nucleo familiare. I nuovi termini sono stati applicati ai nuovi abbonati a partire dal 25 gennaio, ma saranno estesi anche agli utenti esistenti dal 14 marzo. La decisione arriva mentre Disney Plus prevede di lanciare un'esperienza unificata con Hulu in marzo, dopo una versione beta rilasciata l'anno scorso. Il rapporto sugli utili della compagnia ha inoltre rivelato che Disney Plus ha perso 1,3 milioni di abbonati negli Stati Uniti e in Canada a seguito degli aumenti di prezzo dello scorso anno, mentre Hulu ha guadagnato 1,2 milioni di membri. In aggiunta ESPN, di proprietà di Disney, ha annunciato piani per il lancio di un nuovo servizio di streaming di eventi sportivi dal vivo in partnership con Fox e Warner Bros. Discovery. Il servizio, che non è stato ancora nominato, verrà lanciato quest'autunno e sarà disponibile anche per gli abbonati al pacchetto Disney Plus con Hulu ed ESPN Plus. —tecnologiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...