Diletta Leotta, l’annuncio bomba dopo La Talpa ma spunta un’ombra – Video

Diletta Leotta, annuncio bomba per la vita professionale ma per la conduttrice spunta un’ombra. Ecco cosa sta accadendo.

Luci e ombre nella vita di Diletta Leotta che, da una parte non potrebbe essere più felice per il momento professionale che sta vivendo nonostante il recente flop de La Talpa il cui ritorno non ha regalato ascolti importanti a Mediaset che ha anche chiuso in anticipo il reality. Il debutto come conduttrice in prima serata su Mediaset ha però convinto Pier Silvio Berlusconi che avrebbe deciso di puntare ancora su di lei affidandole un altro reality che, nella scorsa stagione televisiva, non ha ottenuto il successo sperato.

Stando ai rumors diffusi dal giornalista Gabriele Parpiglia, Pier Silvio Berlusconi avrebbe deciso di affidarle la conduzione della prossima stagione dell’Isola dei Famosi che, dopo l’addio di Ilary Blasi, era stata affidata a Vladimir Luxuria che dell’Isola è anche stata concorrente e opinionista. Se, dunque, la vita professionale promette di regalare nuovi successi alla conduttrice, la stessa cosa non starebbe accadendo nella vita privata.

Diletta Leotta e Loris Karius in crisi dopo il matrimonio?

Dopo alcune storie finite come quella con Daniele Scardina e Can Yaman, Diletta Leotta ha trovato la propria stabilità sentimentale accanto al portiere Loris Karius che ha sposato pochi mesi fa e con il quale, ad agosto 2023, ha formato una famiglia con la nascita della figlia Arya. Tra i due, tuttavia, sarebbe già scoppiata la crisi. A diffondere la voce è stato Gabriele Parpiglia secondo cui la coppia starebbe attraversando un momento delicato a causa di alcuni messaggi che Karius avrebbe trovato sul telefono del marito.

Sempre stando a quello che scrive Parpiglia, inoltre, pare che la coppia abbia deciso di concedersi una piccola vacanza per provare a ritrovare la serenità e la complicità. “Diletta, vola a Miami con il marito per un evento e per cercare e ritrovare serenità”, scrive infatti Parpiglia sui social.

Secondo Parpiglia, a causa di tali, presunto messaggi, Karius avrebbe chiesto una pausa alla moglie che, per il bene della propria famiglia, starebbe facendo di tutto per salvare il matrimonio. Da parte della coppia, naturalmente, nessuna dichiarazione in merito. La Leotta, infatti, come ha sempre fatto, sceglie la strada del silenzio godendosi la famiglia in un momento di relax prima di tornare a lavoro.