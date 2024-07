Digitale e Made in Italy: nomina di Gianluca Bottone Presidente Nazionale della Federazione Nazionale Favoristi di Confimprenditori

Gianluca Bottone, imprenditore-stilista di Orsomarso, un comune di circa 1200 abitanti della provincia di Cosenza in Calabria, facente parte del parco nazionale del Pollino, guida con successo l’azienda fondata dal padre Emo nel 1976. L’azienda, che oggi dà lavoro a più di trenta persone, è nota per le sue creazioni di alta qualità, in particolare le camicie, indossate da personalità di spicco del mondo istituzionale, delle libere professioni e dei media. Dietro ogni capo c’è la forza di un’azienda che, con un approccio ancora artigianale, produce camicie di qualità rigorosamente Made in Italy.

La Fondazione Aidr ha espresso i migliori auguri per questo nuovo incarico, sicura che saprà portare avanti con successo e dedizione i valori del Made in Italy e della tradizione artigianale italiana. “L’imprenditore Gianluca Bottone ha sempre creduto nella missione dell’Aidr seguendo con attenzione e passione le nostre iniziative volte alla diffusione e promozione della cultura e dell’economia digitale”- ha dichiarato Vittorio Zenardi, presidente Fondazione Aidr, che ha sottolineato – “ha partecipato attivamente a diverse delle nostre attività, dimostrando un impegno e un’attenzione particolare alla rivoluzione digitale, anche nel suo settore”.

Subito dopo la sua nomina a presidente nazionale della FNF Bottone è stato ricevuto dal Sottosegretario di Stato al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, che aveva vistato la sua azienda il 4 giugno scorso.

Da dx. Bottone – Bergamotto Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Stefano Ruvolo Pres. Naz. Confimprenditori