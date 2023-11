Difesa, Gagliano: “Da anni forze armate impegnate in digitalizzazione strumento militare”

(Adnkronos) – “Da molti anni, le forze armate hanno intrapreso un profondo processo di digitalizzazione dello strumento militare, necessario per affrontare al meglio gli avversarsi di oggi”. Sono le parole del comandante del VI Reparto dello Stato Maggiore della Difesa, Giovanni Gagliano, in occasione del talk sul tema ‘Difesa digitale’ organizzato da Adnkronos in collaborazione con Sap Italia al Palazzo dell'Informazione. "https://lecodellitorale.it/wp-content/uploads/2023/11/PILLOLA_GAGLIANO.mp4"—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)