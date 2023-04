Diego Rojas Chaigneau: “Inno Fiesolano” è il nuovo singolo

Da venerdì 21 aprile 2023 sarà disponibile in rotazione radiofonica “Inno Fiesolano”, il nuovo singolo di Diego Rojas Chaigneau.

Il brano “Inno Fiesolano” estratto dall’album “Sentieri” è un invito a uscire, a non aver paura, a ritrovare dentro di noi quella forza e quell’energia che ci rende magici. La canzone è stata scritta proprio su queste corde, non c’è niente al mondo di più potente che alzarsi con i propri fratelli sognando di cambiare qualcosa, e di lasciare il segno. Fiesole, New York, Tokio o Santiago: siamo tutti interconnessi.

Spiega l’artista a proposito del brano: «Il brano è stato pubblicato in anteprima come inno per le attività commerciali fiesolane. Erano in cerca di una colonna sonora per il video che rilanciasse le attività durante il lockdown. Il brano è un urlo di speranza nel ritrovarsi, lottando per i nostri ideali».

Guarda il lyric video su YouTube: https://youtu.be/qZM_wDSf8oY

Biografia

Diego Rojas Chaigneau è un attore e cantautore Italo Cileno, nato e cresciuto a Firenze.

Figlio d’arte, padre chitarrista, madre pianista e pedagoga musicale, studia Teatro a Roma, prima all’AIAD, (Accademia internazionale arte drammatica del teatro Quirino) e successivamente Cinema al Duse International di Francesca de Sapio.

Dopo aver cominciato a lavorare come attore in teatro, qualche serie e vari cortometraggi decide di tornare a Firenze, dove la passione ancestrale per la musica si risveglia.

Si dedica allo studio della voce, della chitarra e ad altri cordofoni latino-americani come il “tres” il “Cuatro”, e il “Charango”.

Assieme ad una ricca eredità artistica, all’eterna compagna sindrome di tourette, e a voler fare sempre il contrario di ciò che viene detto, nasce “Sentieri”, un album che cerca di unire stili e ritmi di tutto il mondo traendo ispirazione dal folklore latino-americano del quale suo zio, Josè Seves cantante storico degli Inti Illimani fu portavoce.

Dopo “Lubbriaco” arriva “Inno Fiesolano” il nuovo singolo di Diego Rojas Chaigneau in rotazione radiofonica dal 21 aprile 2023.