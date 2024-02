Diaco: “Nancy Brilli con me a BellaMa’ per commentare Sanremo”

(Adnkronos) – “Sono contento di aver maturato nel tempo un rapporto di fiducia con il pubblico di Raidue. Ringrazio i vertici dell’azienda per il sostegno, il mio direttore Angelo Mellone per la libertà creativa che mi ha accordato e la squadra autoriale e produttiva che ogni giorno fa il suo lavoro con spirito artigianale. Sono felice di annunciare il ritorno alla conduzione di Nancy Brilli che la prossima settimana mi affiancherà alla conduzione di BellaMa’ nelle 6 puntate speciali che dedicheremo al Festival di Sanremo”. Raggiunto dall’Adnkronos Pierluigi Diaco, il conduttore di BellaMa’ (dal lunedì al venerdì dalle 15.27 alle 17 su Rai 2) commenta il record stagionale del suo programma quotidiano su Raidue che ieri ha raggiunto il 7.3% di share con 667,000 spettatore, picco del 8.9% con 802,000 spettatori. "Sono certa che mi divertirò molto a commentare il Festival di Sanremo". Sono queste le parole di Nancy Brilli che all'Adnkronos racconta come è nata la proposta della co-conduzione: "Circa un mesetto fa sono stata ospite del programma e proprio in quella occasione, in diretta, Pierluigi mi ha offerto questa co-conduzione ed io ho subito risposto che mi sarei divertita moltissimo". "La prima volta che ho visto Sanremo, dall'inizio alla fine – racconta l'attrice – ero in clinica che avevo partorito mio figlio, ovvero 24 anni fa" e da allora non ha mai smesso. "Sono molto curiosa di sentire le canzoni" aggiunge Nancy Brilli che promette un'analisi accurata a tutto tondo, look compresi: "Beh, certo. A Sanremo gli outfit sono una cosa fondamentale perché raccontano chi è il cantante in quel momento. Ci divertiremo tutti". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

