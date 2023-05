“Desert Town”, il nuovo singolo di Alberto Fabbris

Tanto evocativo con fraseggi/refrain di chitarra stupendi il nuovo pezzo di Alberto Fabbris. Folgorante il cantato nel chorus: molto suggestivo, carico di pathos. Apprezzabile il bridge verso l’uscita della canzone. Indovinati i versi finali a suggello del pezzo.

Il mood del pezzo tiene fede al titolo, tanto desertico, da far west americano. Semplice il songwriting per esaltare le qualità vocali dell’artista e il suono della chitarra in questa ballata country folk.

“Desert Town” è stato scritto, arrangiato, prodotto, registrato e mixato da Alberto Fabbris. L’arrangiamento è eccellente. Molto buono pure il mixing e il sound design. Stesse parole anche per la dinamica della canzone e la distribuzione delle frequenze: tutto molto buono.

Link Video: https://youtu.be/xOUhNQRjTOU

Spotify: https://open.spotify.com/album/6HjvsVwDTHQCh21VhmKVea

Chi e’ Alberto Fabbris:

Chitarrista, cantante e cantautore, Alberto Fabbris inizia il suo percorso musicale nel 1990 attraverso lo studio della chitarra classica. Con il passaggio alla chitarra elettrica, 3 anni più tardi, cominciano le prime esperienze in varie cover band del Lago Maggiore in provincia di Verbania, tra le quali figurano Raving Mad (1995-2010), FLC (2005-2008) e MezzaKiara (2007-2010).

Nel 2007 esordisce in veste di cantante, oltre che chitarrista, con la band di sempre, i Raving Mad, eseguendo dal vivo, in trio, un repertorio rock anni ‘60 – ‘70.

Le innumerevoli esibizioni live della prima decade degli anni 2000 forniscono quindi le basi e l’esperienza per poter affrontare una nuova tappa del suo percorso, costituita dalla scrittura e dall’esecuzione di brani originali. Questa importante opportunità gli viene offerta dalla formazione di un nuovo gruppo, i Bonies and Hot Sausages. Brani dalle molteplici influenze ma con chiaro stampo rock gli consentono di sperimentare e di mettersi alla prova nel proporre brani originali in un contesto live. All’attivo della band la registrazione dell’EP “Ancient Jar”, realizzato in presa diretta nel 2013.

Parallelamente ai progetti “elettrici” intraprende, attorno al 2010, un graduale avvicinamento alla musica acustica tramite lo studio della chitarra fingerpicking e del banjo. La chitarra acustica, in particolare, diviene lo strumento ideale per la scrittura di brani originali, compagna di mille trasferte lavorative in giro per il mondo.

Nel 2015 fonda, insieme al fratello Daniele (percussioni e chitarra), il gruppo Los Fab Bros che propone brani cover in stile country e bluegrass. Alla band, tuttora attiva, si unisce nel 2019 Gabriele Cerutti a completare il trio folk con contrabbasso e mandolino.

Nel 2021 inizia la registrazione e la produzione del primo disco da solista presso il proprio home studio.

Web Links Alberto Fabbris:

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100087436057193

Instagram: https://www.instagram.com/albofabbro

Email: fabbrisalberto@gmail.com