Definita una roadmap per un ecosistema della mobilità europea

(Adnkronos) – Alla vigilia della conferenza sul clima COP 28 e in vistavdelle elezioni europee del prossimo anno, il Presidente dell'Associazione europea dei costruttori di autoveicoli (ACEA), Luca de Meo, ha presentato un Manifesto e una roadmap per un ecosistema della mobilità competitivo.



“Il nostro settore si trova nel mezzo della più grande trasformazione da oltre un secolo a questa parte", ha dichiarato de Meo, che è anche CEO del Gruppo Renault. "Per noi non ci sono dubbi sulla necessità di decarbonizzare. Stiamo investendo miliardi per farlo, molto più di qualsiasi altro settore".



“L'Europa deve urgentemente adottare un approccio olistico alle sfide dell'industria

automobilistica, che comprenda l'intera catena del valore, da monte a valle. Perché i problemi

che stiamo affrontando sono trasversali a più settori: automotive, minerario, energetico,

infrastrutturale e non solo. Se si guarda ai nostri competitor globali, si vede che sono molto

bravi a farlo.”



“L'Europa non deve solo assicurarsi di essere ben equipaggiata come le altre regioni. Deve

anche assicurarsi di competere in condizioni di parità. La concorrenza è molto salutare, e la

vera concorrenza significa anche mercati globali aperti e regole commerciali libere ed eque",ha dichiarato

de Meo.

Oggi il Consiglio di Amministrazione di ACEA ha anche rieletto Luca de Meo per un secondo mandato come Presidente. —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)