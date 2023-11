Debutto europeo per GWM WEY 03

(Adnkronos) –

Great Wall Motor (GWM), uno dei principali produttori automobilistici nel mondo, presenta al mercato europeo il SUV ibrido plug-in GWM WEY 03.

Si tratta di un SUV compatto con un design elegante e nuovo che entra di prepotenza nel segmento C. Le dimensioni sono abbastanza importanti, la lunghezza di poco inferiore a 4.700 mm mentre il passo è di 2.745 mm e l'altezza di 1.730 mm. Seduti a bordo si apprezzano i materiali utilizzati e lo spazio dedicato ai passeggeri, Il comfort è ottimi su qualsiasi tipo di strada come anche l'accelerazione pronta e costante fino agli altri regimi. Il nuovo GWM WEY 03 è è dotato di un sistema di propulsione ibrido plug-in che incorpora batterie agli ioni di litio ad alte prestazioni realizzate da SVOLT, una sussidiaria di GWM specializzata nello sviluppo e nella produzione di accumulatori e sistemi di batterie per veicoli elettrici. La batteria può essere caricata con una potenza fino a 50 kW in corrente continua, il che la rende una delle più veloci nel segmento PHEV. La variante europea del SUV GWM WEY 03 è dotata di un propulsore turbo da 2,0 litri e 150 kW / 204 CV abbinato a una trasmissione a nove rapporti. La potenza del sistema di trazione ibrido plug-in nella versione AWD è di 325 kW / 442 CV e la coppia massima è di 685 Nm

"L'introduzione di GWM WEY 03 sul mercato europeo

– afferma Steffen Cost, Chief Commercial Officer (CCO) di GWM in Europa – segna un passo importante nella nostra strategia di espansione nel Vecchio Continente. Siamo entusiasti di presentare il nostro innovativo SUV ibrido plug-in, un concentrato di tecnologia all'avanguardia, prestazioni eccezionali, comfort e impegno per la sostenibilità". Il prezzo di partenza in Europa per la versione premium a due ruote motrici sarà competitivo rispetto la concorrenza perchè è compreso tra 45.000 e 50.000 euro. Tra le altre importanti novità segnaliamo anche un cambio di trategia del gruppo ONE GWN, dal 2024 sia WEY che ORA saranno linee di prodotto sotto un uico marchio principale. La piccola ORA arriverà anch'essa il prossimo anno e rappresenta l'innovativa city car elettrica di Great Wall Motor.

I vantaggi di avere un unico marchio per i clienti si possono riassumere in una parola: semplicità.

Thiemo Jahnke, European Brand and Marketing Director di GWM Europe, spiega: "Acquistare, possedere e guidare un’automobile GWM sarà facile, senza stress e complicazioni come mai prima d'ora. Insieme ai nostri partner, stiamo lavorando a una serie di servizi, prodotti e offerte per l'intero percorso del cliente. ONE GWM ci aiuterà a realizzare questa promessa raggruppando le nostre proposte di valore rivolte alla clientela sotto un unico brand".



