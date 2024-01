Ddl Ferragni, l’influencer: “Ora beneficenza trasparente senza paura di accuse”

(Adnkronos) – Dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri del ddl con norme finalizzate a rendere più trasparente la beneficenza e con misure più stringenti per influencer e testimonial, arriva il commento – positivo – di Chiara Ferragni. "Questo disegno di legge – spiega l'imprenditrice in una nota – consente di colmare una lacuna che da una parte impedisce di cadere in errore, ma dall'altra evita il rischio che da ora in poi chiunque voglia fare attività di beneficenza in piena trasparenza desista per la paura essere accusato di commettere un’attività illecita". —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

