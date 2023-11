Ddl concorrenza, via libera dal Senato: da ambulanti a poteri Antitrust, le novità

(Adnkronos) – L'Aula del Senato ha approvato il ddl concorrenza con 79 sì, 57 no e 6 astenuti. Il testo passa ora all'esame della Camera. Il disegno di legge annuale per il Mercato e la Concorrenza si inserisce nel quadro delle misure e degli interventi di attuazione del Pnrr e contiene norme volte a garantire il raggiungimento di alcune “milestone” fissate nel quadro del Piano. Ecco le novità introdotte dal ddl per promuovere la concorrenza in diversi settori dell'economia italiana.

Commercio ambulante su aree pubbliche – Nel settore del commercio al dettaglio si prevede l'assegnazione delle concessioni di posteggio su aree pubbliche tramite gare a evidenza pubblica per una maggiore concorrenza e trasparenza nel settore, a partire sin da subito dai posteggi non ancora assegnati, salvaguardando il legittimo affidamento degli attuali concessionari che potranno godere di un rinnovo delle attuali concessioni in via eccezionale per 12 anni.

Contatori intelligenti (smart meters) – Nel settore dell'energia, il ddl prevede il potenziamento e la pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale e la promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti (smart meters), per favorire il risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell'energia elettrica.

'Cold ironing' in porto per la tutela dell’aria – Nel settore dei trasporti, si introduce il processo di 'cold ironing', che consente lo spegnimento dei motori navali durante l'ormeggio in porto a tutela della qualità dell'aria nelle aree portuali.

Maggior concorrenza nel settore farmaceutico – Il ddl prevede misure per promuovere una maggiore concorrenza e capacità di scelta per i consumatori al fine di avviare un processo di riduzione dei prezzi praticati nei relativi mercati.

Rafforzamento dei poteri Antitrust – Il ddl prevede il rafforzamento e la razionalizzazione dei poteri di accertamento e sanzionatori dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato attribuendo all’Agcm le funzioni di cui al regolamento Ue "Digital Markets Act", relativo alla disciplina dei mercati equi e contendibili nel settore digitale.

Adeguamento limiti esposizione ai campi elettromagnetici – Viene previsto l'adeguamento a 15 V/m dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, che in Italia erano fermi a 6 V/m, garantendo il miglioramento della connettività mobile e della qualità dei servizi, senza pregiudizio per la salute pubblica.

Maggior tutela dei consumatori nei contratti conclusi per telefono e a tacito rinnovo – Nel caso di contratti di servizi conclusi per telefono, è previsto che il consenso prestato dal consumatore sia valido solo qualora quest’ultimo abbia preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente le condizioni contrattuali. Inoltre, in caso di contratti a tacito rinnovo, il professionista, trenta giorni prima della scadenza del contratto, sarà tenuto ad avvisare il consumatore, per iscritto anche tramite sms, della data entro cui può inviare formale disdetta: in mancanza di tale comunicazione quest’ultimo potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza spese

Proroga alle deroghe per l’installazione dei dehors – Introdotta un’ulteriore proroga al 31 dicembre 2024 delle deroghe ai vincoli paesaggistici previsti per l’installazione dei cosiddetti dehors (ossia elementi di arredo urbano quali attrezzature, pedane, tavolini) su vie, piazze, strade. Vengono inoltre valorizzate e tutelate le botteghe storiche e i servizi di vicinato prevedendo, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali nei centri storici.

Stop all’uso del database sulla portabilità per offerte differenziate – Viene infine previsto che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica non possano utilizzare le informazioni acquisite tramite il database sulla portabilità dei numeri per formulare offerte differenziate agli utenti finali, in ragione del fornitore di provenienza. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

