Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Dalla strada al palco, oggi sabato 2 maggio: ospiti e anticipazioni

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
‘Dalla strada al palco special’ torna stasera, sabato 2 maggio, con un nuovo appuntamento. Sono Sal Da Vinci, Ditonellapiaga e Michele Zarrillo gli ospiti musicali della nuova puntata in prima serata su Rai 1.  

A commentare le esibizioni, una straordinaria compagnia di ‘passanti importanti’: Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero ed Enrico Brignano.  

Ad accompagnare gli artisti, la band live diretta dal Maestro Enrico Melozzi, per un racconto musicale che valorizza alcune delle performance. Nel corso della trasmissione il pubblico e i ‘passanti importanti’ scelgono i due migliori performer che accederanno alla finale, per contendersi il titolo di miglior artista di strada d’Italia.  

Un viaggio emozionante nel mondo dei performer di strada con le loro straordinarie storie, il loro talento, la passione e la creatività. 

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Violenza su donne, Nancy Brilli protagonista campagna Regione Lazio: “Sabato non sarò in piazza”

24 Novembre 2023

Israele, c’è l’accordo sulla tregua? Gli Usa dicono di sì “ma ora aspettiamo Hamas”

3 Marzo 2024

Referendum, Nordio “Votare sì per far pagare eventuali errori alle toghe”

11 Marzo 2026

Roma, undicesima edizione dell’ ”European Capital Police Network” (FOTO)

18 Ottobre 2018
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno