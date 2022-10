Continuano gli appuntamenti della programmazione Extra di The Space Cinema dedicati alla grande musica: una volontà da parte del circuito di ripensare l’esperienza in sala, intesa come quel luogo in cui viaggiare con la fantasia ed immergersi nelle grandi storie.

Dopo il successo del live concert dei BTS dello scorso marzo e la proiezione in sala del 17 ottobre del docufilm sulla vita del cantautore Mahmood, sabato 29 ottobre alle ore 16:30 è atteso il concerto in diretta mondiale dei Coldplay. Un evento in cui Chris Martin & Co. non ritornano solo sul palco ma entrano anche in migliaia di sale in tutto il mondo, con Coldplay. Music of the Spheres. Live Broadcast from Buenos Aires in contemporanea mondiale dallo StadioRiver Plate di Buenos Aires, in replica nello spettacolo di sabato alle ore 20:00. Il concerto argentino dei Coldplay regalerà, infine, a tutti gli spettatori presenti al live show la possibilità di assistere alla prima esibizione live del nuovo singolo da solista di Jin dei BTS con i Coldplay.

Altri appuntamenti musicali attesi sono in arrivo. Si parte con la proiezione dell’acclamato docufilm Ennio, che torna sul grande schermo con scene inedite solo giovedì 10 novembre per celebrare la nascita del Maestro Morricone, compositore e musicista tra i più amati dal pubblico internazionale.

Dal 14 al 16 novembre nelle sale The Space Cinema un appuntamento speciale dedicato a tutti i fan del Blasco con la proiezione del concerto nella capitale dello scorso giugno Vasco – live Roma Circo Massimo. Tre giornate sul grande schermo all’insegna del rock, delle emozioni e delle sensazionali performance animate dalla voce di 140.000 persone.

Per gli amanti della musica internazionale e fan degli Oasis, ex band inglese fondata dai fratelli Gallagher, il rendez-vous al cinema è per giovedì 17 novembre con il concerto di Liam Gallagher – Knebworth 22: tornato nella storica location del 1996 con un evento andato sold- out per entrambe le date che ha radunato 150.000 persone sotto al palco.

Infine, per gli appassionati dell’Opera e del Balletto The Space Cinema ospita la grande stagione concertistica della Royal Opera House, uno dei più importanti teatri d’opera del mondo, offrendo a tutti gli amanti di musica classica la possibilità di vivere in diretta la magia del Covent Garden di Londra. Il prossimo appuntamento con La Royal Opera House è previsto per mercoledì 16 novembre con il balletto A Diamond celebrations. È possibile acquistare i biglietti per la proiezione degli appuntamenti musicali andando sul sito The Space Cinema:https://www.thespacecinema.it

