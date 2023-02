Dal 10 marzo al 12 maggio, al Museo Civico Archeologico di Anzio, il progetto “PERCORSI, tra Arte, Storia ed Archeologia”

“PERCORSI, tra Arte, Storia ed Archeologia”: da venerdì 10 marzo, alle ore 16.30, al Museo Civico Archeologico di Anzio, con “Iside, il culto egizio nella Roma di Caligola e Nerone: tra mito, storia e archeologia”, a cura del professor Giacomo Cavillier, docente all’Università del Cairo, al via la rassegna di incontri culturali che accompagneranno i partecipanti in un interessante viaggio per promuovere la conoscenza e per valorizzare i beni culturali, in tutte le forme e le manifestazioni.

Il nuovo articolato progetto, approvato con la delibera della Commissione Straordinaria che amministra la Città di Anzio, curato dal Museo Civico Archeologico, di concerto con il Direttore Scientifico Alessandro Jaia, prevede sette conferenze tematiche, che proseguiranno secondo il seguente programma.

– venerdì 17 alle ore 16.30 “Il Rinascimento a Roma: da Giulio II al sacco di Roma del 1527”, a cura del professor Clemente Marigliani;

– venerdì 24 marzo alle ore 16.30 “Roma Medievale. Il volto perduto della Città – Le ragioni di una mostra”, a cura della professoressa Marina Righetti Tosti Croce, professore emerito di Storia dell’Arte Medievale – Università La Sapienza;

– venerdì 14 aprile alle ore 16.30 “Il mito di Ercole. Un eroe, due interpretazioni tra Nerone e Adriano”, a cura della dottoressa Viviana Carbonara e della dottoressa Lucilla D’Alessandro, Funzionarie archeologiche Istituto Villa Adriana e Villa D’Este;

– venerdì 21 aprile alle ore 16.30 “La Fabbrica di San Pietro e il Giudizio Universale di Michelangelo”, a cura del professor Clemente Marigliani;

– venerdì 5 maggio alle ore 16.30 “L’arredo scultoreo delle Ville di Antium”, a cura della professoressa Giuseppina Alessandra Cellini, Dottore di ricerca presso l’Università di Tor Vergata;

– venerdì 12 maggio alle ore 16.30 “Vignola e la civiltà Farnese”, a cura della professoressa Anna Maria Affanni, già Soprintendente dei Beni Architettonici e Storico Artistici del Mibact.

L’intera rassegna rientra nell’ambito delle attività svolte dal Museo Civico Archeologico di Anzio che, con il progetto“Percorsi”, accompagnerà i cittadini ed i turisti in itinerari di alto spessore culturale, in linea con la missione stessa del museo, inteso non solo come luogo di visione ma anche come luogo di formazione culturale.

Per informazioni Museo Civico Archeologico Città di Anzio, Via di Villa Adele 2. Tel 06 98499427.