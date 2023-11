Dacia Duster: la nuova generazione sarà svelata a fine mese

(Adnkronos) – La prima generazione di Dacia Duster è stata commercializzata oltre 13 anni fa, un modello di successo il cui compito era quello di democratizzare i SUV. Robusto, essenziale e con un rapporto prezzo/qualità imbattibile, nel corso della sua continua evoluzione Dacia Duster è stato aggiornato con varianti a trazione integrale e alimentazione bifuel benzina / GPL.

Un’auto molto apprezzata dai clienti italiani, negli anni in cui i SUV sono in piena crescita, nasce Duster, un veicolo accessibile, robusto e accattivante che rispondeva perfettamente alle tendenze della società del tempo e alle esigenze quotidiane dei clienti. A partire dal 2010, il successo di un modello che trova conferma sui mercati internazionali, oltre 2,2 milioni di unità vendute in tutto il mondo di cui il 14% in Italia (circa 310 mila). Sul mercato italiano si è ritagliato uno spazio significativo in uno dei più affollati segmenti di mercato, inizialmente il Duster aveva un look da crossover con prestazioni da fuoristrada, uno spirito familiare che ha raccolto innumerevoli sfide nel corso degli anni. Duster è stato premiato con oltre 40 riconoscimenti dal suo lancio, è stato Auto dell’Anno in Romania, miglior SUV nel Regno Unito e miglior familiare in Germania e Belgio. Coerentemente con il suo spirito pionieristico e con il posizionamento del Brand “best valore for money”, ovvero il miglior rapporto prezzo / qualità che ridefinisce costantemente l’essenziale, Dacia si è impegnata nell’offrire ai clienti tutti quegli elementi che sono divenuti indispensabili nel tempo, tra cui il climatizzatore, il sistema di navigazione, le prese USB e sedili confortevoli, sulle versioni top di gamma presente anche il Multiview Camera e il key-less entry.

