Dacia avvia il programma per la mobilitá inclusiva

Dacia lancia il Programma di MOBILITA’ INCLUSIVA con un progetto perfettamente coerente con la filosofia del brand in termini di accesso alla mobilità e in tema di responsabilità sociale. Il Programma di Mobilità Inclusiva DACIA coinvolge i seguenti modelli:

DACIA Sandero Streetway Expression 1.0 TCe 90 CV benzina

DACIA Sandero Streetway Expression 1.0 TCe 100 CV ECO-G GPL

DACIA Spring Essential 45 100% Electric Il programma di Mobilità Inclusiva prevede le seguenti principali condizioni di eleggibilità per i potenziali Clienti: – Reddito fino a 15.000 euro annui dimostrabili da documentazione ufficiale – Condizione di impiego, anche temporanea – Residenza o domicilio in una delle 4 città pilota identificate per lanciare il programma: Milano, Bologna, Roma, Napoli. Nel corso del 2024 il programma verrà esteso a tutto il territorio italiano —motoriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

