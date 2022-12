Da lunedì 19 dicembre su Rai Yoyo e RaiPlay arriva la seconda stagione di Topo Gigio

Per allietare il Natale arriva in prima visione su Rai Yoyo e RaiPlay la seconda stagione di “Topo Gigio”,La serie a cartoni animati ispirata al popolarissimo personaggio creato da Maria Perego

Da lunedì 19 dicembre, tutti i giorni, alle 15.15, su Rai Yoyo (canale 43) saranno trasmessi i primi episodi della serie animata, prodotta interamente in Italia da Topo Gigio Srl e Movimenti Production in collaborazione con Rai Kids.

Per Topo Gigio tutto è una sorpresa e una novità da esplorare! Ma il suo entusiasmo e la sua ingenuità spesso lo portano a combinare qualche pasticcio. Per fortuna, al suo fianco ci sono sempre la sua migliore amica Zoe, pronta a dargli una mano a sistemare le cose, Bob, compagno di scuola di Zoe con una grande passione per le bici e le invenzioni bizzarre, e il G-Team (Talpa, Piccione, Coniglietti, Tartaruga, Rospo), in prima linea per seguirlo nelle sue nuove, divertentissime “missioni”! Grazie a loro, a fine giornata le cose si sistemano sempre ed è il momento giusto per dire a Zoe… “Strapazzami di coccole!”.

Venerdì 23 dicembre, sempre alle ore 15.15, verrà trasmesso lo speciale episodio natalizio dal titolo “La tempesta di Natale”. Nel doppio episodio Gigio e i suoi amici si stanno preparando per festeggiare il Natale, ma un’enorme tempesta rischia di spazzare via tutti i loro piani. Dopo aver fatto volare via per sbaglio tutte le letterine di Natale dei suoi amici, Gigio le ha riscritte con l’aiuto del G-Team… ma adesso devono trovare la maniera di farle arrivare in tempo a Babbo Natale! Riusciranno a salvare la festa più natalosa dell’anno?

