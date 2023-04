Cultura, i licei di Albano e Genzano incontrano il Museo Diffuso di Lanuvio

Quando la scuola sa anche uscire dalle proprie aule si realizzano sempre grandi successi. Così è avvenuto in queste ultime settimane con gli alunni del Liceo Ginnasio Statale “Ugo Foscolo” di Albano Laziale e del Liceo Scientifico Statale “Giovanni Vailati” di Genzano di Roma che con l’occasione fornita dai progetti dei cosiddetti PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), dall’Assessorato alla Cultura e dal Museo Diffuso di Lanuvio, hanno saputo costruire un percorso interessante di apprendimento e di contatto diretto con la realtà.

Particolare emozione ha suscitato negli studenti del Liceo Foscolo l’intervento del dottor Luca Attenni, direttore del Museo Civico Lanuvino, che ha raccontato con vivacità il lavoro dell’archeologo, sia sul campo che non, spaziando dalle attività di scavo, al lavoro di archivio e alle sfide che la legislazione dei beni culturali si propone di affrontare; arricchendo la lezione con il racconto di episodi particolarmente interessanti che hanno visto la città di Lanuvio e il suo patrimonio come protagonista, prima fra tutte, a dieci anni dalla sua scoperta, la stipe votiva rinvenuta in località Pantanacci.

L’interesse degli studenti e dei professori per quest’ultima, è stato attratto dalle suggestive vicende e dalla capacità del dottor Attenni di collocare nel tempo e nello spazio non solo il mito raccontato nelle fonti antiche ma anche le storie legate all’eccezionale rinvenimento dei blocchi in peperino raffiguranti il serpente, animale sacro a Giunone Sospita, dea simbolo della città, protagonista indiscusso dei rinvenimenti della stipe votiva, vestigia che saranno presto fisicamente “toccate” dai ragazzi in visita al museo diffuso. Lezioni sì, ma con grande capacità di indicare in modo concreto gli aspetti più affascinanti di questo ciclo di interventi che ha portato tutti a ripercorrere con logica scientifica lontane vicende del passato. Il tempo clemente ha inoltre consentito le visite previste per i ragazzi del Liceo Vailati che, dopo aver ricevuto il saluto di accoglienza da parte del Presidente del Consiglio dottor Alessandro De Santis, guidati dai collaboratori del Museo Diffuso di Lanuvio, il dottor Riccardo Stopelli e Vincenzo Vecchioni, hanno iniziato a familiarizzare con i luoghi in cui svolgeranno attività di visita guidata, assistenza turistica e che contribuiranno attivamente a salvaguardare attraverso attività di manutenzione e di piccoli scavi dei siti più importanti del museo diffuso.

Grande l’interesse e grande la soddisfazione da parte dei presenti.

“Molti complimenti – ci ha tenuto a sottolineare il Presidente del Consiglio Comunale di Lanuvio dottor Alessandro De Santis – vanno ai due istituti coinvolti, il Liceo Ginnasio Statale “Ugo Foscolo” di Albano Laziale e il Liceo Scientifico Statale “Giovanni Vailati” di Genzano di Roma, per l’organizzazione di questo interessante percorso e naturalmente e al personale del Museo Diffuso di Lanuvio che ha saputo farsi interprete di queste esigenze didattiche mettendo a disposizione non solo gli spazi museali di questo stupendo borgo, ma anche la solida e competente guida del Direttore del Museo dottor Luca Attenni e dei suoi collaboratori, costruendo un percorso che ha dato tutti gli strumenti ai ragazzi per poter conoscere e approfondire il mondo dell’archeologia e, chissà, in futuro farne la loro professione. Essere guidati attraverso le bellezze di quella che fu prima Lanuvium e poi Civita Lavinia ha fatto ben comprendere le grandi possibilità di un percorso come quello legato allo studio alla cura e alla diffusione del nostro immenso patrimonio archeologico. Con una certezza: quando la scuola “fa scuola” i risultati e le soddisfazioni non possono mai mancare!”.