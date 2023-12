Cultura, Acampora: “Latina unica provincia con 2 città in short-list Capitale 2026”

(Adnkronos) – "Le candidature di Latina e Gaeta a 'Capitale italiana della cultura 2026' sono ufficialmente nella fase finale della selezione. La notizia è arrivata poco fa, durante il Road Show di FierAgricola Verona, in corso a Latina, dal sindaco del capoluogo, Matilde Celentano, che ringrazio, unitamente al sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, per aver creduto fino in fondo a questo progetto. Per noi è una grande soddisfazione, un traguardo storico per l’intera provincia, frutto di un lavoro di squadra vincente. Non era mai accaduto che due delle nostre città arrivassero nella short-list delle dieci finaliste, tra l’altro si tratta delle uniche candidate nel Lazio". Così il presidente della Camera di Commercio Frosinone Latina, Giovanni Acampora in una nota. "La Camera di Commercio Frosinone Latina ha sin da subito sostenuto questa sfida – prosegue – mettendo a sistema tutte le iniziative necessarie. Si tratta di una grandissima occasione per mettere in mostra le eccellenze del nostro territorio in un’ottica di crescita e sviluppo per l’intera economia. L’Ente che mi onoro di rappresentare continuerà a giocare in prima linea questa partita, in sinergia con tutti i principali attori e con le città di Latina e Gaeta per portare a casa un risultato che crediamo fortemente di meritare. E posso dire, con grande orgoglio, che oggi abbiamo già vinto perché abbiamo avuto il coraggio di osare”, conclude. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

